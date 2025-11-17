खुशखबरी: अब Aadhaar में मोबाइल नंबर बदलना हुआ आसान, बिना किसी डॉक्यूमेंट के बस फिंगर से होगा अपडेट

सिर्फ कुछ मिनटों का काम

IPPB की यह सुविधा न सिर्फ शहरों में बल्कि गांव तक पहुंच चुकी है। यानी चाहे आप किसी भी इलाके में रहते हों, आपका मोबाइल नंबर Aadhaar में अपडेट करना अब सिर्फ कुछ मिनटों का काम है। इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह 100% पेपरलेस है। यानी आपको न कोई पहचान पत्र जमा करना है, न फॉर्म भरना है और न ही किसी तरह का प्रिंटआउट या फोटो लेकर जाना है।