खुशखबरी: अब Aadhaar में मोबाइल नंबर बदलना हुआ आसान, बिना किसी डॉक्यूमेंट के बस फिंगर से होगा अपडेट

India Post Payments Bank (IPPB) ने Aadhaar Mobile Number Update को बेहद आसान बना दिया है। अब आप पोस्ट ऑफिस जाकर या ग्रामीण डाक सेवक की मदद से अपना मोबाइल नंबर मिनटों में बदल या लिंक कर सकते हैं वह भी 100% पेपरलेस और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ। जानें पूरा तरीका।

Himani GuptaMon, 17 Nov 2025 07:32 PM
New way to Update Mobile Number in Aadhaar

Aadhaar हमारे रोजमर्रा के डिजिटल जीवन का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। बैंकिंग से लेकर मोबाइल सिम, गैस सब्सिडी से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर जगह Aadhaar लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब बात मोबाइल नंबर अपडेट की आती है, तो कई लोगों के लिए यह प्रोसेस काफी मुश्किल हो जाता है।

सिर्फ बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से होगा काम

लंबी लाइनें, अप्रूवल का इंतज़ार, बार-बार डॉक्यूमेंट्स जमा करने की झंझट इन सबने लोगों को हमेशा परेशान किया है। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है! India Post Payments Bank (IPPB) ने Aadhaar Mobile Number Update को बेहद आसान, तेज और पूरी तरह पेपरलेस बना दिया है। इसका मतलब अब न फॉर्म भरने की झंझट और न ही डॉक्यूमेंट्स का ढेर। सिर्फ एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से आपके Aadhaar में Mobile Number तुरंत अपडेट हो जायेगा।

सिर्फ कुछ मिनटों का काम

IPPB की यह सुविधा न सिर्फ शहरों में बल्कि गांव तक पहुंच चुकी है। यानी चाहे आप किसी भी इलाके में रहते हों, आपका मोबाइल नंबर Aadhaar में अपडेट करना अब सिर्फ कुछ मिनटों का काम है। इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह 100% पेपरलेस है। यानी आपको न कोई पहचान पत्र जमा करना है, न फॉर्म भरना है और न ही किसी तरह का प्रिंटआउट या फोटो लेकर जाना है।

इन लोगों के लिए ये नई सर्विस वरदान

इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा उन यूजर्स को मिलता है जो लंबे समय से अपना पुराना मोबाइल नंबर इस्तेमाल नहीं कर रहे, या जिनका नंबर बंद हो चुका है। ऐसे में Aadhaar OTP नहीं आता और बैंकिंग, सिम, DBT, सरकारी योजनाओं जैसे कई महत्वपूर्ण काम अटक जाते हैं। IPPB की instant updation सेवा ऐसे सभी लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है।

पोस्ट ऑफिस से Aadhaar में Mobile Number बदलने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Step 1: आप अपने नज़दीकी India Post Payments Bank/पोस्ट ऑफिस में जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में Gramin Dak Sevak (GDS) भी आपके यहां आकर प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

Step 2:

आपको सिर्फ अपना Aadhaar नंबर और नया मोबाइल नंबर बताना होगा। आपकी पहचान की पुष्टि फिंगर बायोमेट्रिक से होगी। यही पूरा KYC है न कोई फॉर्म, न कोई डॉक्यूमेंट, न फोटो।

Step 3:

Biometric match होते ही आपका नया मोबाइल नंबर Aadhaar में इंस्टेंट अपडेट हो जाता है। आपके नंबर पर अपडेट कन्फर्मेशन SMS भी भेजा जाता है। IPPB की यह सेवा कम शुल्क पर उपलब्ध है (पोस्टर में nominal fee बताया गया है)। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है।

