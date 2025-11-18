जरूरी खबर: फोन में अभी इंस्टॉल करें PM Kisan App, वरना मिस कर देंगे 5 सीक्रेट फायदे जो किसी को नहीं पता!

PM Kisan App के 5 ऐसे फायदे जो आपको शायद नहीं पता होंगे

1. फेस ऑथेंटिकेशन e-KYC घर बैठे KYC पूरा करें: PM Kisan App की सबसे बड़ी विशेषता है फेस ऑथेंटिकेशन आधारित e-KYC, जिसके जरिए किसान बिना OTP या फिंगरप्रिंट के सिर्फ अपने चेहरे की स्कैनिंग से KYC पूरा कर सकते हैं। अब CSC सेंटर या बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए बेहद आसान सुविधा। खराब नेटवर्क, OTP न आने या बायोमेट्रिक जैसी समस्या खत्म। एक किसान अपने फोन से 100 अन्य किसानों की e-KYC भी कर सकता है जो इसे और शक्तिशाली बनाता है।