जरूरी खबर: फोन में अभी इंस्टॉल करें PM Kisan App, वरना मिस कर देंगे 5 सीक्रेट फायदे जो किसी को नहीं पता!

Hindi Newsफोटोगैजेट्सजरूरी खबर: फोन में अभी इंस्टॉल करें PM Kisan App, वरना मिस कर देंगे 5 सीक्रेट फायदे जो किसी को नहीं पता!

PM Kisan App किसानों को सिर्फ किस्त देखने की सुविधा ही नहीं देता, बल्कि e-KYC, लाभार्थी स्टेटस, दस्तावेज अपडेट, मल्टी-फार्मर सपोर्ट और डेटा सुरक्षा जैसे 5 बड़े फायदे भी देता है। जानें PM Kisan App के ये छिपे हुए लाभ।

Himani GuptaTue, 18 Nov 2025 07:45 PM
PM Kisan App 5 Secret Features

अगर आप किसान हैं और आप डिजिटल रूप से सशक्त बनना चाहते हैं तो PM Kisan App अपने फोन में जरूर रखें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए सरकार हर साल 6000 रुपए की सहायता किसानों को देती है। ये पैसे आपके अकाउंट में आएंगे या नहीं या कब आएंगे इसकी डिटेल आपको PM Kisan Mobile App पर मिल जाती है। इसके अलावा और भी कई फायदे हैं जो PM Kisan App के जरिए मिल सकते हैं जिसके बारे में कम लोग जानते हैं।

PM Kisan App के छुपे हुए फायदे

PM Kisan App के आने के बाद यह प्रोसेस बेहद सरल हो गया है। ऐप पर न केवल किस्तों की स्थिति देखी जा सकती है, बल्कि e-KYC से लेकर आधार व बैंक अपडेट तक हर काम कुछ ही क्लिक में पूरा किया जा सकता है। इसके कई ऐसे छुपे हुए फ़ायदे हैं, जिनके बारे में ज्यादा किसान जानते नहीं जैसे फेस ऑथेंटिकेशन KYC, मल्टी-फार्मर्स सपोर्ट, सुरक्षित डेटा इंटरफेस और किसी भी अपडेट का रियल-टाइम नोटिफिकेशन।

PM Kisan App के 5 ऐसे फायदे जो आपको शायद नहीं पता होंगे

1. फेस ऑथेंटिकेशन e-KYC घर बैठे KYC पूरा करें: PM Kisan App की सबसे बड़ी विशेषता है फेस ऑथेंटिकेशन आधारित e-KYC, जिसके जरिए किसान बिना OTP या फिंगरप्रिंट के सिर्फ अपने चेहरे की स्कैनिंग से KYC पूरा कर सकते हैं। अब CSC सेंटर या बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए बेहद आसान सुविधा। खराब नेटवर्क, OTP न आने या बायोमेट्रिक जैसी समस्या खत्म। एक किसान अपने फोन से 100 अन्य किसानों की e-KYC भी कर सकता है जो इसे और शक्तिशाली बनाता है।

2. लाभार्थी स्टेटस और किस्त ट्रैकिंग एक क्लिक में

PM Kisan App का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है Beneficiary Status Tracking। किसान इससे जान सकते हैं: ✔ किस्त कब आई? ✔ किस्त पेंडिंग है या प्रोसेस में? ✔ बैंक में पेमेंट असफल हुआ है या सफल? ✔ योजना में उनका नाम है या नहीं? इससे किसानों को बार-बार बैंक शाखा या इंटरनेट कैफे जाने की जरूरत नहीं रहती।

3. 100% सही जानकारी

किसानों को अक्सर फर्जी SMS, फेक एप्स या गलत जानकारी वाले वीडियो से नुकसान होता है। लेकिन PM Kisan App देता है: ✔ सीधे सरकार का ऑफिशियल डेटा ✔ योजना से जुड़े सभी अपडेट ✔ दस्तावेजों की सही स्थिति ✔ धोखाधड़ी से सुरक्षा इसके जरिए किसान नकली नंबरों, फर्जी KYC लिंक और गलत ऐप डाउनलोड करने के जोखिम से बच जाते हैं।

4. मल्टी-फार्मर सपोर्ट फीचर

PM Kisan App में एक यूनिक सुविधा है: एक किसान अपने फोन से कई किसानों का e-KYC या स्टेटस चेक कर सकता है। यह खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए उपयोगी है जहां कई किसान स्मार्टफोन नहीं चलाना जानते, बुजुर्ग किसान तकनीक का उपयोग नहीं कर पाते, गांव का एक युवक सभी की मदद कर सकता है।

5. आधार, बैंक खाता और किसान डिटेल अपडेट करना बेहद आसान

डिटेल अपडेट करने के लिए किसानों को लंबी लाइनें लगानी पड़ती थीं। लेकिन ऐप में उपलब्ध हैं: ✔ आधार अपडेट ✔ बैंक खाता अपडेट ✔ खेती से जुड़ी जानकारियां ✔ रजिस्ट्रेशन स्टेटस ✔ गलती सुधारने का ऑप्शन अगर आधार या बैंक डिटेल गलत हों तो किस्त अटक जाती है। ऐप तुरंत बताता है कि आपका खाता लिंक नहीं है, आधार में त्रुटि है, बैंक डिटेल गलत है। इस तरह किसान समय पर सुधार कर पाते हैं और किस्तें रुकती नहीं हैं।

