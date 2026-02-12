Alert! Aadhaar लिंक नहीं होने से 73000 किसानों का अटका पैसा, ₹6000 पाने के लिए घर बैठे तुरंत करें ये काम

देशभर में PM-KISAN योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन हाल ही में सामने आया है कि Aadhaar लिंक न होने की वजह से 73,000 से ज्यादा किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि PM-KISAN की किस्त पाने के लिए Aadhaar लिंक और e-KYC पूरा होना जरूरी है। जिन किसानों का Aadhaar बैंक खाते या योजना से लिंक नहीं है, उनके खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है।
कई किसानों को लगता है कि उन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था, फिर भी पैसा क्यों नहीं आया। इसका सबसे बड़ा कारण Aadhaar वेरिफिकेशन में गड़बड़ी है। ऐसे में जरूरी है कि किसान अपना स्टेटस चेक करें और अगर कहीं कमी है तो तुरंत उसे ठीक कराएं। आइए जानते हैं पूरा मामला और कैसे आप घर बैठे PM-KISAN से Aadhaar लिंक कर सकते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, हजारों किसानों का Aadhaar या तो योजना से लिंक नहीं था या e-KYC अधूरा था। सरकार ने फर्जी लाभार्थियों को हटाने और सही किसानों तक पैसा पहुंचाने के लिए Aadhaar अनिवार्य कर दिया है। इसके मुख्य कारण हैं: Aadhaar और बैंक खाते में नाम अलग होना, e-KYC पूरा न होना, Aadhaar नंबर गलत दर्ज होना, बैंक खाते की जानकारी गलत होना। इन कारणों से 73,000 से ज्यादा किसानों को हाल की किस्त नहीं मिल पाई।
सरकार अब सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए पैसा भेजती है। इसमें Aadhaar की मदद से यह पक्का किया जाता है कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे। अगर Aadhaar लिंक नहीं है तो किस्त ट्रांसफर फेल हो सकती है, पेमेंट रिजेक्ट हो सकता है, आपका नाम लाभार्थी सूची से हट सकता है, इसलिए समय पर Aadhaar लिंक करना बेहद जरूरी है।
Step 1: PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर “e-KYC” ऑप्शन पर क्लिक करें।
अब अपना Aadhaar नंबर दर्ज करें। रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालें। Submit पर क्लिक करें और वेरिफिकेशन पूरा करें।
अगर OTP नहीं आता है तो नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC करा सकते हैं।
आप PM-KISAN वेबसाइट पर “Beneficiary Status” में जाकर: रजिस्ट्रेशन नंबर डालें या मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपको स्टेटस दिख जाएगा। अगर वहां “Aadhaar not verified” या “Payment Failed” लिखा है तो तुरंत सुधार करें।