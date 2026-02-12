Alert! Aadhaar लिंक नहीं होने से 73000 किसानों का अटका पैसा, ₹6000 पाने के लिए घर बैठे तुरंत करें ये काम

How to link PM Kisan with Aadhaar:

देशभर में PM-KISAN योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन हाल ही में सामने आया है कि Aadhaar लिंक न होने की वजह से 73,000 से ज्यादा किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि PM-KISAN की किस्त पाने के लिए Aadhaar लिंक और e-KYC पूरा होना जरूरी है। जिन किसानों का Aadhaar बैंक खाते या योजना से लिंक नहीं है, उनके खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है।