OTP नहीं आने से फंसी गैस बुकिंग? फोन की ये 5 सेटिंग ठीक करते ही मिल सकता सिलेंडर का OTP, मिनटों में होगी टेंशन दूर

1. नेटवर्क समस्या की वजह से नहीं आता OTP

LPG सिलेंडर बुकिंग के दौरान OTP नहीं आने की सबसे बड़ी वजह खराब मोबाइल नेटवर्क हो सकता है। कई बार यूजर्स ऐसे इलाके में होते हैं जहां नेटवर्क कमजोर रहता है या इंटरनेट सही तरीके से काम नहीं करता। ऐसी स्थिति में गैस कंपनी की तरफ से भेजा गया OTP देर से पहुंचता है या बिल्कुल नहीं आता। खासकर ज्यादा ट्रैफिक के समय सर्वर और नेटवर्क दोनों स्लो हो सकते हैं। अगर सिलेंडर बुक करते समय OTP नहीं आ रहा, तो पहले मोबाइल नेटवर्क चेक करना चाहिए और जरूरत पड़े तो फोन को Airplane Mode पर डालकर दोबारा नेटवर्क रीफ्रेश करना चाहिए।