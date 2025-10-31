UPI यूज करते हैं? RBI ने बताई 5 आसान ट्रिक, जिससे आपका पैसा रहेगा 100% सेफ, जान लें वरना पछताओगे

1. अनजान लिंक या QR कोड पर कभी क्लिक या स्कैन न करें

आजकल सबसे ज्यादा फ्रॉड फिशिंग लिंक और नकली QR कोड से हो रहा है। ठग आपको “रिफंड” या “कैशबैक” देने के नाम पर एक लिंक भेजते हैं या QR कोड शेयर करते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं या QR कोड स्कैन करते हैं, आपके बैंक अकाउंट की जानकारी हैकर्स के पास चली जाती है। RBI ने साफ कहा है कि कोई भी वैध कंपनी, बैंक या ऐप कभी भी पैसे भेजने के लिए QR कोड स्कैन करने को नहीं कहती। अगर आपको पैसे मिलने हैं, तो आपको कुछ स्कैन या क्लिक करने की जरूरत नहीं है।