UPI इस्तेमाल करते हैं तो जरूर जानें ये 5 बातें वरना हो सकता है फ्रॉड! 90% लोग नहीं जानते ये

Never Do these 5 mistakes while using UPI Apps

UPI आज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। किराने की दुकान हो, टैक्सी का किराया या फिर ऑनलाइन शॉपिंग लगभग हर जगह हम UPI से पेमेंट करते हैं। लेकिन जितना आसान इसका उपयोग है, उतना ही फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है। हर दिन हजारों लोग साइबर ठगों के शिकार हो रहे हैं। इसलिए अगर आप भी रोज़ाना UPI यूज करते हैं, तो ये 5 बातें जानना और उन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं क्या हैं ये जरूरी सावधानियां।