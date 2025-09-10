Important Alert Never Do these 5 mistakes while using UPI Apps or make payment here are Safety Tips You Must Follow UPI इस्तेमाल करते हैं तो जरूर जानें ये 5 बातें वरना हो सकता है फ्रॉड! 90% लोग नहीं जानते ये
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सUPI इस्तेमाल करते हैं तो जरूर जानें ये 5 बातें वरना हो सकता है फ्रॉड! 90% लोग नहीं जानते ये

UPI इस्तेमाल करते हैं तो जरूर जानें ये 5 बातें वरना हो सकता है फ्रॉड! 90% लोग नहीं जानते ये

UPI जितना आसान है, उतना ही जरूरी है इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना। जरा सी लापरवाही आपको हजारों–लाखों रुपये के नुकसान में डाल सकती है। थोड़ी सी समझदारी और सही सावधानियां अपनाकर आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं और UPI का इस्तेमाल सुरक्षित ढंग से कर सकते हैं।

Himani GuptaWed, 10 Sep 2025 10:37 PM
1/6

Never Do these 5 mistakes while using UPI Apps

UPI आज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। किराने की दुकान हो, टैक्सी का किराया या फिर ऑनलाइन शॉपिंग लगभग हर जगह हम UPI से पेमेंट करते हैं। लेकिन जितना आसान इसका उपयोग है, उतना ही फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है। हर दिन हजारों लोग साइबर ठगों के शिकार हो रहे हैं। इसलिए अगर आप भी रोज़ाना UPI यूज करते हैं, तो ये 5 बातें जानना और उन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं क्या हैं ये जरूरी सावधानियां।

2/6

1. किसी अनजान कॉलर को UPI PIN कभी न बताएं

याद रखें, कोई भी बैंक अधिकारी या UPI ऐप सपोर्ट टीम कभी भी आपसे OTP, PIN या पासवर्ड नहीं पूछती। अगर कोई खुद को बैंक या कस्टमर सपोर्ट वाला बताकर आपसे PIN मांग रहा है, तो समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सावधानी: कॉल पर कोई भी निजी जानकारी, जैसे कि UPI PIN, शेयर न करें।

3/6

2. Pay Request को बिना सोचे स्वीकार न करें

कई बार फ्रॉडस्टर आपको पैसे भेजने के बहाने ‘Pay Request’ भेजते हैं और अगर आप गलती से OK कर देते हैं, तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। सावधानी: अगर आपको कोई अप्रत्याशित पेमेंट रिक्वेस्ट मिले, तो उसे तुरंत Reject कर दें।

4/6

3. बैंक और UPI ऐप्स की ऑफिशियल

वेबसाइट या ऐप ही इस्तेमाल करें फ्रॉडस्टर्स नकली ऐप्स और वेबसाइट बनाकर आपके अकाउंट की जानकारी चुरा सकते हैं। इसलिए हमेशा Google Play Store या Apple App Store से ही ऐप डाउनलोड करें। सावधानी: अनजानी वेबसाइट या लिंक से किसी ऐप को न डाउनलोड करें।

5/6

4. QR कोड स्कैन करने से पहले सावधान रहें

हर QR कोड पैसे लेने के लिए नहीं होता। कई बार फ्रॉड QR कोड स्कैन करके आपके अकाउंट से पैसे कटवा लेते हैं। अगर आपको कोई कहे “QR कोड स्कैन करो और पैसा आएगा”, तो अलर्ट हो जाइए। सावधानी: QR कोड केवल ट्रस्टेड मर्चेंट या व्यक्ति से ही स्कैन करें।

6/6

5. स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स से रहें दूर

आजकल फ्रॉड करने वाले स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स जैसे AnyDesk, TeamViewer आदि के ज़रिए आपके मोबाइल को एक्सेस कर लेते हैं। इसके बाद वे आपके बैंक ऐप्स, UPI और पासवर्ड तक पहुंच जाते हैं। सावधानी: किसी भी अजनबी के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल न करें।

UPI