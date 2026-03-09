सावधान! Aadhaar की इन 3 छोटी सी गलती से बंद हो सकता है बैंक अकाउंट; तुरंत ऐसे कर लें ठीक

Mistakes in Aadhaar Card Can Lead Bank Account Freeze

Aadhaar कार्ड लगभग हर जरूरी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का फायदा लेने तक, हर जगह Aadhaar की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि बैंक अकाउंट को Aadhaar से लिंक करना जरूरी है। लेकिन अगर आपके Aadhaar कार्ड में कोई गलती है तो आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि Aadhaar से जुड़ी गलत जानकारी की वजह से बैंक अकाउंट अस्थायी रूप से फ्रीज भी हो सकता है।