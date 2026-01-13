Aadhaar से कौनसा मोबाइल नंबर है लिंक जरूर कर लें ऐसे चेक, वरना अटक जाएंगे बैंक, सिम, सरकारी स्कीम से जुड़े कई काम

अगर नंबर/ई-मेल लिंक नहीं है तो क्या करें?

अगर वेरिफिकेशन कहता है कि आपका नंबर या ई-मेल Aadhaar से जुड़ा नहीं है, तो नीचे के तरीके से सुधार कर सकते हैं: नजदीकी आधार केंद्र जाएं: UIDAI के नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर आप नया मोबाइल नंबर या ई-मेल ID लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देना होगा। आपको अपने आधार कार्ड, सत्यापित मोबाइल नंबर और पहचान प्रमाण दस्तावेज लेकर जाना होगा। अपडेट के बाद आपको एक URN (Update Request Number) मिलेगा।