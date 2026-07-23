अब Aadhaar फ्रॉड का डर होगा खत्म! मोबाइल से 1 मिनट में Lock करें अपना डेटा, कोई नहीं कर पाएगा गलत इस्तेमाल

Here is How to Lock and Unlock Aadhaar

Aadhaar आज भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले डॉक्यूमेंट है। बैंक से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, मोबाइल सिम लेने और कई दूसरी सेवाओं में आधार का इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर किसी के आधार बायोमेट्रिक यानी Fingerprint या Iris का गलत इस्तेमाल हो जाए, तो परेशानी खड़ी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए UIDAI ने नए Aadhaar App में एक ऐसा फीचर दिया है, जिसकी मदद से यूजर अपने आधार के बायोमेट्रिक डेटा को जरूरत पड़ने पर लॉक और इस्तेमाल के समय अनलॉक कर सकते हैं।