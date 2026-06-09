माता-पिता के लिए जरूरी खबर! भूलकर भी नहीं करें बच्चों के Aadhaar से जुड़ी ये गलती, वरना हो सकता बंद, जरूर कर लें ये काम

Your Child Aadhaar Could Get Deactivated:

अगर आपके घर में 5 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा है और उसका Aadhaar Card बना हुआ है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। UIDAI ने बच्चों के Aadhaar को लेकर एक अहम चेतावनी जारी की है। UIDAI के अनुसार, अगर माता-पिता समय पर बच्चों का Mandatory Biometric Update (MBU) नहीं कराते हैं, तो बच्चे का Aadhaar Deactivate किया जा सकता है। ऐसे में स्कूल एडमिशन, सरकारी योजनाओं का लाभ और कई अन्य जरूरी सेवाओं में दिक्कत आ सकती है।