माता-पिता ध्यान दें! 1 करोड़ बच्चों के Aadhaar हुए अपडेट, आपने नहीं कराया तो बंद हो जाएगा आधार; आएंगी दिक्कतें

UIDAI का नियम क्या कहता है?

UIDAI ने बच्चों के लिए दो स्टेप में Mandatory Biometric Update (MBU) तय किया है: पहला अपडेट 5 साल की उम्र में कराया जाता है। इसमें बच्चे की फोटो, फिंगरप्रिंट और आंखों की स्कैनिंग Aadhaar में जोड़ी जाती है। यह अपडेट पूरी तरह फ्री होता है। दूसरा जरूरी अपडेट 15 साल की उम्र में कराया जाता है। इस उम्र में भी Biometric दोबारा अपडेट करना जरूरी होता है, ताकि Aadhaar आगे के वर्षों के लिए पूरी तरह वैध बना रहे।