गुम या चोरी हो गया है Voter ID Card तो 5 मिनट में घर बैठे बनवाएं नया, बस फॉलो करें ये आसान प्रोसेस

अब लाइनों में लगने की जरूरत नहीं ऑनलाइन डाउनलोड करें वोटर आईडी

पहले वोटर आईडी कार्ड की कॉपी निकलवाने के लिए लोगों को निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के ऑफिस जाना पड़ता था, जहां लंबी कतारें और समय की बर्बादी आम बात थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से यह प्रक्रिया बिल्कुल आसान हो गई है। चुनाव आयोग ने EPIC (Electronic Electoral Photo Identity Card) Portal लॉन्च किया है, जहां से नागरिक अपने वोटर कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।