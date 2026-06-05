नहीं देखा होगा इतना खूबसूरत लैपटॉप, फेरारी ने किया डिजाइन, बस इतने यूनिट बनाएगी कंपनी

कलर भी धांसू, बॉडी भी मजबूत

नए लैपटॉप में फेरारी का सिग्नेचर कलर - रोसो मैग्मा फिनिश है। इसमें जिरकोनियम बीड-ब्लास्टेड फिनिश के साथ एक सीएनसी-मिल्ड एल्यूमीनियम चेसिस है, नीचे की तरफ कार्बन-फाइबर कंस्ट्रक्शन और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सेक्शन है जो अंदर लगे कंपोनेंट्स को दिखाता है। एचपी का कहना है कि डिजाइन फेरारी के खुले इंजन बे से इंस्पायर्ड है। लैपटॉप में एक ग्लास पाम रेस्ट और एक लगभग इनविजिबल हैप्टिक टचपैड भी है जो छूने पर चमकता है।