चोरी या गुम हो गया फोन? घबराएं नहीं; Sanchar Saathi दिलाएगा वापस, जानें कैसे करें घर बैठे कंप्लेंट

आज के समय में मोबाइल फोन जब हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक एक दिन के लिए भी फोन खो जाना या चोरी हो जाना बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। लेकिन अब Department of Telecommunications (DoT) द्वारा लॉन्च किया गया Sanchar Saathi ऐप इस परेशानी का आसान हल लेकर आया है। अगर आपका स्मार्टफोन खो गया या चोरी हो गया है, तो अब आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं।
Sanchar Saathi ऐप/पोर्टल खोलिए, अपनी FIR (पुलिस शिकायत), IMEI नंबर और कुछ जरूरी दस्तावेज़ अपलोड कीजिए और आपका फोन तुरंत ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। इससे चाहे कोई SIM बदल ले, कोई नेटवर्क में उसे एक्टिव करने की कोशिश करे आपका फोन काम नहीं करेगा। इस ऐप की मदद से हजारों फोन ब्लॉक हो चुके हैं, जिससे चोरी/फ्रॉड की घटनाओं में कमी आई है।
Step 1: अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर या राज्य पुलिस की ऑनलाइन पोर्टल पर चोरी/गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराएं। FIR/CR संख्या (FIR No.) और कॉपी सुरक्षित रखें यह Sanchar Saathi में अपलोड करनी होगी। फोन का IMEI खोजें (बॉक्स/बिल/ई-मेल/सेलर रसीद)। अगर बिल नहीं मिला तो विक्रेता से संपर्क करें। पहचान पत्र (Aadhaar/Driving Licence) और खरीद रसीद की डिजिटल कॉपी रखें।
मोबाइल पर Sanchar Saathi ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट (sancharsaathi.gov.in) खोलें। होम पेज पर “Block Your Lost/Stolen Mobile Handset” या इसी तरह का ऑप्शन चुनें।
फॉर्म में अपना पुराना मोबाइल नंबर, IMEI, फोन ब्रांड/मॉडल, चोरी/गुम होने की तारीख-स्थान, और पुलिस स्टेशन + FIR नंबर भरें। FIR की स्कैन कॉपी, खरीद रसीद और पहचान पत्र अपलोड करें। डुप्लीकेट SIM एक्टिव हो जाने के बाद वही नंबर डालें Sanchar Saathi उस नंबर पर OTP भेजेगा। OTP डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें और फॉर्म Submit करें।
सबमिट करने के बाद आपको Request ID मिलेगी इसे संभाल कर रखें। ऐप/वेबसाइट पर जाकर इस Request ID से स्टेटस चेक कर सकते हैं।
अगर आपका खोया हुआ या चोरी हुआ फोन वापस मिल जाए तो Sanchar Saathi पोर्टल में जाकर “Unblock Found Mobile” ऑप्शन चुनें, Request ID डालें, रीजन बताएं, OTP वेरिफिकेशन करें और सबमिट करें। ऐसा होने पर फोन फिर से नेटवर्क में काम करने लगेगा।
FIR अनिवार्य है बिना FIR के ब्लॉक रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं होगी। Sanchar Saathi रीयल-टाइम GPS ट्रैकिंग नहीं देता; यह नेटवर्क-आधारित सुरक्षा/ब्लॉकिंग सिस्टम है। यदि IMEI उपलब्ध नहीं है तो फोन ब्लॉक कराना मुश्किल होगा बिल/बॉक्स/रेसीद संभाल कर रखें। हमेशा अधिकारिक पोर्टल/ऐप ही इस्तेमाल करें; थर्ड-पार्टी साइट्स/एप्स से बचें। निजी डेटा (जैसे फोटो, लोकेशन) शेयर करते समय सावधान रहें केवल आवश्यक डॉक्यूमेंट दें।