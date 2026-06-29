1 जुलाई से Aadhaar में FREE में अपडेट करें Email ID, जानें घर बैठे मोबाइल से ठीक करने का पूरा प्रोसेस, नहीं लगेंगे ₹75

आधार कार्ड (Aadhaar Card) बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, मोबाइल सिम लेने और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने तक इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में आधार में दर्ज जानकारी सही और अपडेट होना बहुत जरूरी है। अब UIDAI यूजर्स को आधार में अपनी Email ID मुफ्त में अपडेट करने का चांस दे रहा है।
आधार के साथ सही Email ID जुड़ी होने से कई काम आसान हो सकते हैं। इससे आधार से जुड़े अपडेट की जानकारी मिल सकती है और जरूरत पड़ने पर पहचान से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल करना भी आसान हो सकता है। अगर आपके आधार में अभी तक Email ID दर्ज नहीं है या पुरानी Email ID बदलना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि कैसे आप आधार में घर बैठे अपनी ई-मेल आईडी बदल सकते हैं।
Step 1: अपने फोन में आधिकारिक Aadhaar App का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल या अपडेट करें। ऐप खोलें और अपने आधार नंबर तथा आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से लॉग इन करें।
यह सुविधा तभी काम करेगी जब आपका मोबाइल नंबर पहले से आधार से लिंक होगा। लॉग इन करने के बाद Update Email ID या Email Update ऑप्शन पर जाएं। अब अपनी नई Email ID दर्ज करें और उसे दोबारा कन्फर्म करें। इसके बाद आपकी ईमेल पर भेजे गए OTP को दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करें।
जानकारी सही होने पर Submit बटन पर क्लिक करें। अगर आप 1 जुलाई से शुरू हुई 6 महीने के स्पेशल पीरियड में अपडेट करते हैं, तो इसके लिए 75 रुपए का चार्ज नहीं लगेगा। पहले आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए ₹75 (GST सहित) का चार्ज देना पड़ता था। यह चार्ज Aadhaar मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल अपडेट करने पर लागू था।
रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद आपको एक Update Request Number (URN) मिलेगा, जिससे आप अपने अपडेट का स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे। UIDAI के अनुसार अधिकांश अपडेट अनुरोध 30 दिनों के भीतर पूरे हो जाते हैं।
यह सुविधा केवल आधिकारिक Aadhaar App के माध्यम से ही इस्तेमाल करें। आपका मोबाइल नंबर पहले से आधार से लिंक होना जरूरी है, क्योंकि लॉगिन और सत्यापन OTP के जरिए होगा। किसी भी अनजान वेबसाइट या एजेंट के साथ अपना OTP या आधार विवरण साझा न करें। UIDAI केवल आधिकारिक माध्यमों से ही अपडेट करने की सलाह देता है।