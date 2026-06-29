1 जुलाई से Aadhaar में FREE में अपडेट करें Email ID, जानें घर बैठे मोबाइल से ठीक करने का पूरा प्रोसेस, नहीं लगेंगे ₹75

Aadhaar में Email ID जोड़ना इसलिए जरूरी

आधार के साथ सही Email ID जुड़ी होने से कई काम आसान हो सकते हैं। इससे आधार से जुड़े अपडेट की जानकारी मिल सकती है और जरूरत पड़ने पर पहचान से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल करना भी आसान हो सकता है। अगर आपके आधार में अभी तक Email ID दर्ज नहीं है या पुरानी Email ID बदलना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि कैसे आप आधार में घर बैठे अपनी ई-मेल आईडी बदल सकते हैं।