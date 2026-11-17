WhatsApp का इस्तेमाल आजकल सिर्फ दोस्तों और परिवार से बातचीत करने के लिए ही नहीं, बल्कि ऑफिस के काम और जरूरी जानकारी भेजने के लिए भी किया जाता है। कई बार किसी को तय समय पर मैसेज भेजना जरूरी होता है। दोस्त को रात 12 बजे जन्मदिन की बधाई देनी हो या किसी को सुबह ऑफिस शुरू होने से पहले जरूरी जानकारी भेजनी हो। ऐसी स्थिति में मैसेज भेजने का टाइम जरूरी होता है। WhatsApp के ऐप पर सीधे ऐसा कोई Schedule Message फीचर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ दूसरे तरीकों की मदद से आप मैसेज शेड्यूल काम कर सकते हैं। चलिए डिटेल में बताते हैं तरीका:
Android यूजर्स के लिए भी WhatsApp मैसेज शेड्यूल करने का तरीका मौजूद है। हालांकि, इसके लिए आपको Google Play Store से एक थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए SKEDit ऐप का यूज करना होगा। इस ऐप की मदद से आप मैसेज लिखने के साथ उसे भेजने का समय और व्यक्ति भी चुन सकते हैं। डिटेल में जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:
सबसे पहले Google Play Store से SKEDit ऐप डाउनलोड करें। ऐप इंस्टॉल होने के बाद इसे खोलें और साइन इन करें। इसके बाद ऐप में दिए गए ऑप्शन में से WhatsApp को चुनें।
अब स्क्रीन पर दिखाई देने वाले निर्देशों को फॉलो करें। इसके बाद Enable Accessibility ऑप्शन पर टैप करें। फोन की सेटिंग में जाकर SKEDit के लिए Accessibility Service को चालू करें। अब वापस SKEDit ऐप में आएं और उस व्यक्ति को चुनें, जिसे मैसेज भेजना है।
इसके बाद मैसेज लिखें और उसे भेजने की तारीख और समय चुनें। अगर आप चाहते हैं कि मैसेज एक से ज्यादा बार भेजा जाए, तो Frequency का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद आपका मैसेज तय समय के लिए सेट हो जाएगा।
अगर आप iPhone इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए आपको अलग से किसी थर्ड-पार्टी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। Apple के Shortcuts ऐप में मौजूद Automation ऑप्शन की मदद से WhatsApp मैसेज शेड्यूल किया जा सकता है। मैसेज भेजने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
सबसे पहले अपने iPhone में Shortcuts ऐप खोलें। अगर यह फोन में नहीं है, तो इसे App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्क्रीन के ऊपर दाईं तरफ दिए गए Plus (+) बटन पर टैप करें। इसके बाद नया Shortcut बनाने के लिए Edit ऑप्शन पर जाएं।
इसके बाद नया Shortcut बनाने के लिए Edit ऑप्शन पर जाएं। यहां सर्च बार के नीचे दिए गए Automation ऑप्शन को चुनें। अब Time of Day पर टैप करें और वह समय चुनें, जब आप WhatsApp मैसेज भेजना चाहते हैं। अब सर्च बार में Text लिखकर यहां वह मैसेज टाइप करें, जिसे आप तय समय पर भेजना चाहते हैं।
इसके बाद फिर से सर्च बार में WhatsApp लिखें और Send Message via WhatsApp ऑप्शन चुनें। अब उस व्यक्ति का नाम या नंबर चुनें, जिसे मैसेज भेजना है। आपका Shortcut तैयार हो जाएगा। इसे इस्तेमाल करने से पहले Play बटन पर टैप करके टेस्ट भी कर सकते हैं।