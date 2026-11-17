How to Schedule WhatsApp Messages

WhatsApp का इस्तेमाल आजकल सिर्फ दोस्तों और परिवार से बातचीत करने के लिए ही नहीं, बल्कि ऑफिस के काम और जरूरी जानकारी भेजने के लिए भी किया जाता है। कई बार किसी को तय समय पर मैसेज भेजना जरूरी होता है। दोस्त को रात 12 बजे जन्मदिन की बधाई देनी हो या किसी को सुबह ऑफिस शुरू होने से पहले जरूरी जानकारी भेजनी हो। ऐसी स्थिति में मैसेज भेजने का टाइम जरूरी होता है। WhatsApp के ऐप पर सीधे ऐसा कोई Schedule Message फीचर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ दूसरे तरीकों की मदद से आप मैसेज शेड्यूल काम कर सकते हैं। चलिए डिटेल में बताते हैं तरीका: