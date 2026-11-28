हाल ही में, वॉट्सऐप ने ट्रैवल ई-सिम (Travel eSIM) फीचर की घोषणा की है। इस फीचर के जरिए यूजर्स बिना किसी मोबाइल स्टोर पर जाए या किसी दूसरी वेबसाइट का इस्तेमाल किए अपनी यात्रा के लिए डेटा प्लान ले सकेंगे। यूजर्स ऐप से बाहर निकले बिना ही ट्रैवल ई-सिम खरीद और इंस्टॉल कर पाएंगे, ताकि डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही वे अपने दोस्तों और परिवार से इंटरनेट से जुड़ सकें। फिलहाल वॉट्सऐप अलग-अलग देशों में डेटा प्लान देने के लिए कई कंपनियों के साथ काम कर रहा है, जिनमें Jio, Smart Axiata, Smart Communications, Verizon और 1Global शामिल हैं।
वॉट्सऐप ने बताया था कि वह जल्द ही चुनिंदा देशों में इस फीचर को रोल आउट करना शुरू करेगा। वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने बताया है कि डेस्टिनेशन चुनने से लेकर ई-सिम इंस्टॉल करने तक यह फीचर कैसे काम करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, इसका सेटअप बहुत तेज है और इसे पूरा करने में एक मिनट से भी कम समय लगता है। इससे यूजर्स के लिए किसी भी देश के लिए ट्रैवल ई-सिम लेना बेहद आसान हो जाता है।
यूजर्स ऐप की Account settings में जाकर ट्रैवल ई-सिम सेक्शन को खोल सकेंगे। यहां उन्हें "ट्रैवल ई-सिम" स्क्रीन पर जाना होगा और उस जगह का नाम डालना होगा जहां वे घूमने जा रहे हैं। यूजर्स सर्च बार में अपनी डेस्टिनेशन का नाम लिख सकते हैं, या फिर Popular, Countries, Regional और Global जैसी कैटेगरी से भी लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। वॉट्सऐप के मुताबिक, यूजर्स बस कुछ ही टैप में अपनी यात्रा के लिए ट्रैवल ई-सिम प्लान खरीद सकते हैं। उन्हें एक बार ट्रैवल ई-सिम इंस्टॉल करना होगा और फिर वे हर यात्रा के लिए अलग प्लान चुन सकेंगे। इसके अलावा, ट्रैवल ई-सिम इंस्टॉल करने के बाद भी यूजर का वॉट्सऐप अकाउंट या फोन नंबर नहीं बदलेगा।
जब यूजर्स अपनी यात्रा का देश चुन लेंगे, तो उन्हें वहां उपलब्ध डेटा प्लान दिखाई देंगे। यूजर्स अनलिमिटेड डेटा और फिक्स्ड डेटा में से अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। फिक्स्ड डेटा में अलग-अलग वैलिडिटी और डेटा लिमिट वाले प्लान मिलते हैं, ताकि यूजर्स अपनी यात्रा के हिसाब से सही प्लान चुन सकें। वहीं, अनलिमिटेड प्लान में तय समय तक बिना किसी लिमिट के डेटा मिलता है। ध्यान दें कि स्क्रीनशॉट में दिखने वाली कीमतें केवल उदाहरण के तौर पर हैं, ये फाइनल कीमतें नहीं हैं। सही प्लान चुनने के बाद यूजर्स आगे बढ़ने के लिए "Buy plan" पर टैप कर सकते हैं।
'बाय प्लान' पर टैप करने के बाद, वॉट्सऐप यूजर्स को चुने गए प्लान की पूरी जानकारी दिखाएगा। इसमें यात्रा का देश, प्लान की डिटेल्स और कुल कीमत शामिल होगी। वॉट्सऐप सलाह देता है कि इंस्टॉलेशन पूरा करने के लिए Wi-Fi का उपयोग करें और इस दौरान ऐप को खुला रखें। यूजर्स इंस्टॉलेशन शुरू करने के लिए "Install eSIM" पर टैप कर सकते हैं, जिसमें केवल कुछ सेकंड लगते हैं। अगर किसी यूजर को मदद की जरूरत हो, तो वे स्क्रीन के नीचे दिए गए "Get help" लिंक पर टैप कर सकते हैं।
जब ई-सिम सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो जाएगा, तो वॉट्सऐप स्क्रीन पर एक ग्रीन टिक दिखाएगा। इस स्टेप के बाद यूजर्स को अपने फोन में ई-सिम दिखने लगेगा, लेकिन इसे तुरंत चालू करना जरूरी नहीं है। वॉट्सऐप सलाह देता है कि यूजर्स अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद ही ई-सिम को एक्टिवेट करें, ताकि प्लान सही समय पर शुरू हो। यूजर्स पहले की तरह ही अपने पुराने फोन नंबर के साथ वॉट्सऐप का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे।
वॉट्सऐप ने कहा है कि वह जल्द ही चुनिंदा देशों में ट्रैवल ई-सिम फीचर शुरू करेगा। लॉन्च के समय यह किन-किन देशों में उपलब्ध होगा, इसकी पूरी लिस्ट अभी शेयर नहीं की गई है। बता दें कि वॉट्सऐप इस फीचर को iOS पर भी उपलब्ध कराएगा। इससे iPhone और Android दोनों तरह के यूजर्स के लिए अपनी यात्रा के दौरान इंटरनेट डेटा पाना बेहद आसान हो जाएगा।