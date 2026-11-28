Android पर ट्रैवल ई-सिम का ऑप्शन कहां मिलेगा

यूजर्स ऐप की Account settings में जाकर ट्रैवल ई-सिम सेक्शन को खोल सकेंगे। यहां उन्हें "ट्रैवल ई-सिम" स्क्रीन पर जाना होगा और उस जगह का नाम डालना होगा जहां वे घूमने जा रहे हैं। यूजर्स सर्च बार में अपनी डेस्टिनेशन का नाम लिख सकते हैं, या फिर Popular, Countries, Regional और Global जैसी कैटेगरी से भी लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। वॉट्सऐप के मुताबिक, यूजर्स बस कुछ ही टैप में अपनी यात्रा के लिए ट्रैवल ई-सिम प्लान खरीद सकते हैं। उन्हें एक बार ट्रैवल ई-सिम इंस्टॉल करना होगा और फिर वे हर यात्रा के लिए अलग प्लान चुन सकेंगे। इसके अलावा, ट्रैवल ई-सिम इंस्टॉल करने के बाद भी यूजर का वॉट्सऐप अकाउंट या फोन नंबर नहीं बदलेगा।