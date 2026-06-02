खुशखबरी! दिल्ली वाले अब घर बैठे बनवाएं नया Ration Card, बस 10 मिनट में मोबाइल से करें Apply, नहीं लगना होगा लाइन में

How to Apply for New Ration Card Online in Delhi:

दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने या लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत पात्र नागरिक अब घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं दिल्ली में नया राशन कार्ड ऑनलाइन बनवाने की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज: