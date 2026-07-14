Driving Licence में पुराना फोन नंबर है? आज ही ऐसे करें अपडेट, वरना अटक सकते कई जरूरी काम; नहीं मिलेगा Challan का SMS भी

Parivahan Sewa पोर्टल पर अपडेट करें नंबर

अगर आपने नया मोबाइल नंबर ले लिया है या पुराना नंबर बंद हो गया है, तो उसे जल्द से जल्द Driving Licence में अपडेट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर OTP बेस्ड सर्विस का इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है। Parivahan Sewa पोर्टल के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है। जानते हैं कि Driving Licence में मोबाइल नंबर अपडेट करने का पूरा तरीका, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी।