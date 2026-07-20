UMANG App से 5 मिनट में Aadhaar को UAN से करें लिंक, न अटकेगा पैसा, न पड़ेगी EPFO ऑफिस जाने की जरूरत

Aadhaar-UAN लिंक होने के ये हैं फायदे

अगर आपका Aadhaar UAN से लिंक और KYC पूरी है, तो EPF क्लेम ऑनलाइन करना काफी आसान हो जाता है। Aadhaar लिंक होने से सदस्य की पहचान वेरीफाई रहती है और रिकॉर्ड अधिक सटीक बनता है। पासबुक देखना, क्लेम स्टेटस चेक करना और दूसरी कई डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल आसान हो जाता है। नई कंपनी में जॉइन करने के बाद EPF रिकॉर्ड को मैनेज करना पहले से ज्यादा आसान हो जाता है।