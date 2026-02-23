UAN नहीं है? फिर भी 1 मिनट में ऐसे जानें अपने PF खाते का पूरा बैलेंस, जानें सबसे आसान तरीका

नौकरी करने वाले लगभग हर व्यक्ति की सैलरी से PF यानी Provident Fund की रकम कटती है। यह पैसा भविष्य के लिए जमा किया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना PF बैलेंस देखना होता है और UAN नंबर याद नहीं रहता या बना ही नहीं होता। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि बिना UAN के PF बैलेंस चेक करना संभव नहीं है। लेकिन आप बिना UAN नंबर के भी बैलेंस चेक कर सकते हैं।
EPFO कर्मचारियों को मिस्ड कॉल सेवा भी देता है। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें। कॉल अपने आप कट जाएगी। कुछ सेकंड बाद आपको SMS के जरिए PF बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी। ध्यान रखने वाली बातें: आपका मोबाइल नंबर EPF अकाउंट से लिंक होना चाहिए। KYC जैसे आधार, PAN या बैंक डिटेल्स अपडेट होना जरूरी है।
आप SMS के जरिए भी PF बैलेंस चेक कर सकते हैं। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से SMS भेजें: EPFOHO ENG इसे 7738299899 पर भेज दें। यहां ENG भाषा के लिए है। अगर आप हिंदी में जानकारी चाहते हैं तो HIN लिख सकते हैं। कुछ देर बाद आपके फोन पर PF बैलेंस का मैसेज आ जाएगा।
आप Employees' Provident Fund Organisation की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर जानकारी ले सकते हैं। EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। For Employees सेक्शन में जाएं। Know Your Claim Status या Member Passbook ऑप्शन चुनें। यहां आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या अन्य डिटेल्स के जरिए जानकारी ले सकते हैं। हालांकि इस तरीके में कई बार UAN की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो कुछ जानकारी बिना UAN के भी मिल सकती है।
सरकार का UMANG ऐप भी PF से जुड़ी सेवाएं देता है। Google Play Store या App Store से UMANG ऐप डाउनलोड करें। मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। EPFO सेवाएं चुनें। वहां से बैलेंस या पासबुक देखें। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो यहां से भी जानकारी मिल सकती है।
आपका मोबाइल नंबर EPF खाते से जुड़ा होना चाहिए। KYC अपडेट होना जरूरी है। गलत नंबर से कॉल या SMS करने पर जानकारी नहीं मिलेगी। अगर मोबाइल नंबर बदला है तो पहले उसे अपडेट करवाएं।