सिर्फ एक SMS भेजकर जानें आपका PAN-Aadhaar लिंक हुआ या नहीं? सिर्फ 2 मिनट में चलेगा पता, सबसे आसान तरीका

SMS भेजकर करें चेक

अब सरकार ने इसका बेहद आसान तरीका पेश किया है SMS के जरिए PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस चेक करने की सुविधा। इसका मतलब है कि अब आपको इंटरनेट या वेबसाइट की जरूरत नहीं, बस एक छोटा-सा संदेश भेजकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका PAN और Aadhaar लिंक है या नहीं। यह तरीका खासकर ग्रामीण इलाकों या कम इंटरनेट वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। आइए जानते हैं कि कैसे आप एक साधारण SMS भेजकर अपना PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस मिनटों में जान सकते हैं, और अगर लिंक न हो तो क्या करें।