दीवाली-छठ पर Train में चाहिए Confirm Seat तो ऐसे बुक करें Tatkal Ticket, 90% लोगों को नहीं पता ये फीचर!

दीवाली और छठ पूजा नजदीक आते ही रेलवे टिकटों की भारी मांग शुरू हो जाती है। लाखों लोग अपने घर जाने और लौटने के लिए Tatkal Ticket Booking में जुट जाते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में सभी सीटें भर जाती हैं। ऐसे में Confirm Ticket मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। यहां हम आपको एक ऐसे फीचर्स के बारे में बता रहे हैं जिससे आपको कन्फर्म तत्काल टिकेट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं।
इस त्योहार सीजन में IRCTC का Master List Feature आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह फीचर आपकी Passenger Details पहले से सेव रखता है ताकि टिकट बुक करते समय आपको बार-बार वही जानकारी टाइप न करनी पड़े। इससे बुकिंग प्रोसेस तेज हो जाता है और Confirm Tatkal Ticket मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं कैसे Master List Feature का इस्तेमाल करके आप इस दीवाली और छठ पूजा पर Confirm Tatkal Ticket बुक कर सकते हैं बिल्कुल आसान स्टेप्स में।
Step 1: IRCTC अकाउंट में लॉगिन करें सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें और अपने अकाउंट में लॉगिन करें।
"My Profile" सेक्शन में जाएं → "Master List" पर क्लिक करें → यहां Add Passenger का विकल्प चुनें। अब नाम, उम्र, जेंडर, और ID डिटेल भरें। आप अधिकतम 20 यात्रियों को अपनी Master List में सेव कर सकते हैं। जब Tatkal टिकट बुकिंग शुरू होती है, तो “Add Passenger” पेज पर आपको “Select from Master List” का ऑप्शन मिलेगा। बस वहां से पहले से सेव किए गए यात्रियों को चुनें। इससे फॉर्म अपने-आप भर जाएगा।
IRCTC आपको “IRCTC ePay”, “UPI”, या “Net Banking” जैसे Payment Options पहले से सेव करने की सुविधा भी देता है। इसे “Preferred Payment Option” में सेट करें ताकि पेमेंट में भी टाइम न लगे। अगर आप Laptop से बुक कर रहे हैं तो Chrome का “IRCTC Autofill Extension” उपयोग करें। इससे Login, Journey, और Payment Details पहले से भरकर आप बुकिंग टाइम और घटा सकते हैं।
Tatkal Tickets प्रतिदिन सुबह खुलते हैं: AC Class के लिए सुबह 10:00 बजे, Sleeper Class के लिए सुबह 11:00 बजे। IRCTC सर्वर पर लाखों यूजर्स एक ही समय में टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में, जो यूज़र सबसे तेज़ी से Passenger Details और Payment भरता है, वही Confirm Ticket पा लेता है। Master List फीचर इसी वजह से काम आता है, क्योंकि यह Passenger Details को पहले से भर देता है, जिससे आप कई सेकंड्स बचा सकते हैं।
- बुकिंग के दौरान Passenger Details भरने में समय नहीं लगता। - Confirm Tatkal Ticket मिलने की संभावना कई गुना बढ़ती है। - बार-बार वही जानकारी टाइप करने की झंझट खत्म। - Family या Group Booking के लिए सबसे उपयोगी फीचर। - मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध।
Tatkal टिकट बुक करते समय e-Aadhaar ऑथेंटिकेशन जरूरी है। पहले 10 मिनट तक केवल वही यात्री Tatkal टिकट बुक कर सकेंगे जिनका IRCTC अकाउंट Aadhaar से लिंक है। IRCTC एजेंट को इन 10 मिनटों में बुकिंग की अनुमति नहीं होगी।