दीवाली-छठ पर Train में चाहिए Confirm Seat तो ऐसे बुक करें Tatkal Ticket, 90% लोगों को नहीं पता ये फीचर!

IRCTC का Master List Feature

इस त्योहार सीजन में IRCTC का Master List Feature आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह फीचर आपकी Passenger Details पहले से सेव रखता है ताकि टिकट बुक करते समय आपको बार-बार वही जानकारी टाइप न करनी पड़े। इससे बुकिंग प्रोसेस तेज हो जाता है और Confirm Tatkal Ticket मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं कैसे Master List Feature का इस्तेमाल करके आप इस दीवाली और छठ पूजा पर Confirm Tatkal Ticket बुक कर सकते हैं बिल्कुल आसान स्टेप्स में।