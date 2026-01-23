Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सअब एक बटन दबाते ही रुकेगा डिजिटल अरेस्ट स्कैम, सेफ रहेगी आपकी कमाई? जानिए नए ‘Kill Switch’ का पूरा खेल

अब एक बटन दबाते ही रुकेगा डिजिटल अरेस्ट स्कैम, सेफ रहेगी आपकी कमाई? जानिए नए ‘Kill Switch’ का पूरा खेल

Digital Arrest Scam से बचाव के लिए Kill Switch बटन कैसे काम करेगा? जानिए यह नया सिस्टम कैसे फोन कॉल, बैंक ट्रांजैक्शन और ठगी को तुरंत रोक सकता है और आपकी कमाई रहेगी सुरक्षित रख सकता है।

Himani GuptaJan 23, 2026 10:55 am IST
1/7

‘Kill Switch’ Button Stop Digital Arrest Scam&nbsp;

पिछले कुछ समय में Digital Arrest Scam भारत में तेजी से फैलता हुआ एक खतरनाक साइबर फ्रॉड बन चुका है। इस स्कैम में ठग खुद को पुलिस, CBI, ED या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते हैं और कहते हैं कि उनके खिलाफ केस दर्ज है। डर दिखाकर, गिरफ्तारी की धमकी देकर और “तुरंत कार्रवाई” का दबाव बनाकर ठग पीड़ित से पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह की ठगी को समय रहते रोका जा सकता है? इसका जवाब हैं हां, जानें कैसे लोगों की कमाई बचेगी:

2/7

Kill Switch Button क्या है?

सबसे डरावनी बात यह है कि पढ़े-लिखे, नौकरीपेशा और बुज़ुर्ग कोई भी इस स्कैम का शिकार बन सकता है। कई मामलों में लोग अपनी सारी जमा पूंजी, FD और सेविंग्स गंवा चुके हैं। इसी समस्या के समाधान के तौर पर एक नया आइडिया सामने आया है, जिसे कहा जा रहा है “Kill Switch Button”। यह एक ऐसा सिस्टम हो सकता है, जो संदिग्ध कॉल, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल एक्सेस को एक झटके में रोक सके। लोगों की कमाई बचा सकता है।

3/7

Digital Arrest Scam क्या होता है?

डिजिटल अरेस्ट स्कैम में ठग: खुद को पुलिस, CBI, कोर्ट या बैंक अधिकारी बताते हैं, कहते हैं कि आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग या अपराध हुआ है। फोन या वीडियो कॉल पर “डिजिटल अरेस्ट” का डर दिखाते हैं। कहते हैं कि जब तक जांच चलेगी, आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। फिर “सेफ अकाउंट” में पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं। डर और दबाव में आकर लोग बिना सोचे-समझे पैसे भेज देते हैं।

4/7

Kill Switch Button कैसे काम करेगा?

Kill Switch एक ऐसा इमरजेंसी डिजिटल कंट्रोल हो सकता है, जिसे एक्टिव करते ही: - संदिग्ध कॉल ब्लॉक हो जाए - बैंक ट्रांजैक्शन तुरंत रुक जाए - UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड अस्थायी रूप से फ्रीज़ हो जाए - ठगों का संपर्क टूट जाए यानी जैसे ही किसी को शक हो, वह एक बटन दबाकर खुद को ठगी से बचा सकता है।

5/7

Kill Switch कैसे करेगा डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर वार?

डिजिटल अरेस्ट स्कैम में ठग समय नहीं देते। Kill Switch से यूजर बिना सोचे-समझे पैसे भेजने से पहले सब कुछ रोक सकता है। Kill Switch अगर बैंक और मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा हो, तो: कॉल डिस्कनेक्ट हो सकती है, अकाउंट से पैसा निकलना रुक सकता है। ठगों की ताकत होती है डर और कंट्रोल। Kill Switch इस कंट्रोल को तुरंत तोड़ देता है।

6/7

यह फीचर कहां मिल सकता है?

भविष्य में Kill Switch को: बैंकिंग ऐप्स, UPI ऐप्स, साइबर क्राइम हेल्पलाइन मोबाइल OS (Android / iOS) में जोड़ा जा सकता है। कुछ देशों में इस तरह के इमरजेंसी डिजिटल कंट्रोल पर पहले से काम हो रहा है।

7/7

Kill Switch के साथ क्या सावधानी जरूरी है?

इसका गलत इस्तेमाल न हो। असली इमरजेंसी में ही एक्टिव किया जाए। इसे ऑन करने के बाद सही जांच प्रक्रिया हो। Kill Switch लोगों को सोचने का समय और सुरक्षा कवच देता है।

UPI Digital Arrest Fraud Online Fraud