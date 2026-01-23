अब एक बटन दबाते ही रुकेगा डिजिटल अरेस्ट स्कैम, सेफ रहेगी आपकी कमाई? जानिए नए ‘Kill Switch’ का पूरा खेल

‘Kill Switch’ Button Stop Digital Arrest Scam

पिछले कुछ समय में Digital Arrest Scam भारत में तेजी से फैलता हुआ एक खतरनाक साइबर फ्रॉड बन चुका है। इस स्कैम में ठग खुद को पुलिस, CBI, ED या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते हैं और कहते हैं कि उनके खिलाफ केस दर्ज है। डर दिखाकर, गिरफ्तारी की धमकी देकर और “तुरंत कार्रवाई” का दबाव बनाकर ठग पीड़ित से पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह की ठगी को समय रहते रोका जा सकता है? इसका जवाब हैं हां, जानें कैसे लोगों की कमाई बचेगी: