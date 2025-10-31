सिर्फ ₹345 से शुरू 60 दिन नॉन-स्टॉप चलने वाले Plans, रोज मिलेगा Unlimited डेटा, FREE कॉल्स, देखें List

List of Cheapest 60 Days Plans

अगर आप बार-बार रिचार्ज करने की झंझट से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका फोन कम पैसे में करीब 2 महीने तक बिना रुकावट चलता रहे, तो ये खबर आपके लिए है। Jio, Airtel और BSNL ने ऐसे प्लान पेश किए हैं जो कम बजट में लंबी वैलिडिटी और अनलिमिटेड फायदों के साथ आते हैं। इन प्लान्स की शुरुआती कीमत सिर्फ 345 रुपए से शुरू होती है। यानी रोज़ाना 6 रुपए से भी कम खर्च में आप पा सकते हैं अनलिमिटेड कॉलिंग, हाई-स्पीड डेटा और फ्री SMS का मजा।