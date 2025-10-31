सिर्फ ₹345 से शुरू 60 दिन नॉन-स्टॉप चलने वाले Plans, रोज मिलेगा Unlimited डेटा, FREE कॉल्स, देखें List

अगर आप बार-बार रिचार्ज करने की झंझट से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका फोन कम पैसे में करीब 2 महीने तक बिना रुकावट चलता रहे, तो ये खबर आपके लिए है। Jio, Airtel और BSNL ने ऐसे प्लान पेश किए हैं जो कम बजट में लंबी वैलिडिटी और अनलिमिटेड फायदों के साथ आते हैं। इन प्लान्स की शुरुआती कीमत सिर्फ 345 रुपए से शुरू होती है। यानी रोज़ाना 6 रुपए से भी कम खर्च में आप पा सकते हैं अनलिमिटेड कॉलिंग, हाई-स्पीड डेटा और फ्री SMS का मजा।
इन प्लान्स को खासतौर पर उन यूजर्स के लिए तैयार किया गया है जो बार-बार रिचार्ज नहीं कराना चाहते और लंबे समय तक किफायती नेटवर्क का आनंद लेना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं, ऐसे ही कुछ बेस्ट 60 डेज वैलिडिटी वाले सस्ते रिचार्ज प्लान्स के बारे में जो आपको देंगे फुल वैल्यू फॉर मनी।
BSNL का 347 रुपए वाला प्लान भी कमाल का ऑप्शन है। इसमें आपको 56 दिन की वैलिडिटी मिलती है और रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा दी जाती है। जो यूजर्स लंबे समय तक किफायती डेटा और कॉलिंग चाहते हैं, उनके लिए यह प्लान सबसे बेस्ट वैल्यू ऑफर करता है।
Reliance Jio का यह 579 रुपए वाला प्रीपेड प्लान 1.5GB डेली डेटा के साथ आता है। इसकी वैलिडिटी 56 दिन की है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS मिलते हैं। इसके अलावा, इस प्लान में आपको JioTV, JioCinema और JioCloud जैसे ऐप्स का एक्सेस भी मिलता है। रोज का खर्च करीब ₹10 बैठता है, लेकिन बेनिफिट्स के हिसाब से यह काफी शानदार डील है।
BSNL का 345 रुपए वाला प्लान उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कम दाम में लंबी वैलिडिटी चाहते हैं। इस प्लान में यूजर्स को पूरे 60 दिन की वैधता मिलती है। इसमें अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग, रोज 1GB डेटा और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा मिलती है। इसका मतलब, रोज़ का खर्च सिर्फ ₹5.75 आता है, यानी पूरे दो महीने तक बिना किसी टेंशन के इंटरनेट और कॉलिंग का पूरा मजा।
अगर आप थोड़ा ज्यादा डेटा और Airtel का प्रीमियम नेटवर्क चाहते हैं, तो ₹649 का यह प्लान चुन सकते हैं। इस प्लान में 56 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड फ्री कॉल्स, रोजाना 2GB डेटा, और 100 फ्री SMS मिलते हैं। दो महीने तक चलते इस पैक में कॉलिंग और इंटरनेट दोनों का बेहतरीन संतुलन है।
Airtel यूजर्स के लिए यह 619 रुपए का प्लान एक शानदार डील है। इसमें आपको 60 दिन की वैलिडिटी के साथ रोजाना 2.5GB डेटा मिलता है। इसके अलावा अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग और रोज 100 SMS भी शामिल हैं। जो लोग ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और लंबी वैधता चाहते हैं, उनके लिए यह प्लान एकदम सही है।