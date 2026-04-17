28 दिन का झंझट खत्म! Vodafone Idea के ये 10 प्लान पूरे 30 दिन चलेंगे, मिलेगा ढेर सारा डेटा, OTT और कॉलिंग का भी फुल मजा

Vi 154 रुपए वाला OTT पैक

Vi का 154 रुपए का यह प्लान उन यूजर्स के लिए है जो कम कीमत में ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस चाहते हैं। इसमें 1 महीने की वैलिडिटी के साथ 2GB डेटा दिया जाता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके OTT बेनिफिट्स में है। इस प्लान के साथ आपको ZEE5, SonyLIV, Lionsgate Play, FanCode, MX Player, Chaupal, ManoramaMAX और PlayFlix जैसे कई प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलता है। कुल मिलाकर, यह प्लान 19 OTT ऐप्स और 350 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स का मजा देता है, जो Vi Movies & TV Lite के जरिए उपलब्ध होता है।