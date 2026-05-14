₹10,000 से कम खरीदें 50MP कैमरा, 6000mAh बैटरी, AI फीचर्स वाले ये 5 असली ऑल राउंडर फोन, पानी से भी नहीं होंगे खराब

1. POCO C81x

Poco C81x उन यूजर्स के लिए शानदार है जो कम बजट में अच्छा डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं। फोन में 6.88 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। इस फोन को फ्लिपकार्ट से 9999 रुपए में ख़रीदा जा सकता है। फोन में Unisoc T7250 प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा की बात करें तो इसमें 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में 5200mAh की बैटरी दी गई है।