ये हैं दुनिया के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन, टॉप 10 में 5 Samsung के फोन्स, नंबर 1 देखकर हो जाएंगे हैरान!

1. iPhone 16

iPhone 16 में Apple ने अपने सबसे बैलेंस्ड और पावर-एफिशिएंट हार्डवेयर को पेश किया है। फोन में 6.1-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है। इसके अंदर नया A18 चिप है जो गेमिंग, मल्टी-टास्किंग और AI टास्क्स में बेहद स्मूद परफॉर्मेंस देता है। कैमरा सेटअप में 48MP मुख्य सेंसर और 12MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर है। 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी खासियत है। iOS 18 के साथ यह छह साल तक का सिक्योरिटी सपोर्ट देता है। बैटरी लाइफ भी पहले से ज्यादा ऑप्टिमाइज़्ड है। कुल मिलाकर iPhone 16 वैल्यू, परफॉर्मेंस और लंबे अपडेट की वजह से Q3 2025 का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बना।