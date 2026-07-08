ये हैं Jio के 5 सीक्रेट Plans जिनमें मिल रहा 20GB तक Extra Data और फ्री OTT का मजा, देखें लिस्ट

Jio 5 Prepaid Plans with Free Extra Data

अगर आप हर महीने Reliance Jio का रिचार्ज कराते हैं और अक्सर आपका इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म हो जाता है, तो यह खबर आपके काम की है। Jio अपने चुनिंदा प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स में ग्राहकों को बिना एक्स्ट्रा चार्ज 5GB से लेकर 20GB तक Bonus Data दे रहा है। यानी अब एक ही रिचार्ज में पहले से ज्यादा हाई-स्पीड इंटरनेट का फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं इन प्लान में अनलिमिटेड कॉल, रोज 100 SMS और OTT फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है।