ये हैं Jio के 5 बेस्ट प्लान, ₹150 से कम में 28 दिन मिलेगा डेटा, कॉल, SMS सब; देखें पूरी लिस्ट

देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी Reliance Jio अपने ग्राहकों के लिए हर बजट में शानदार रिचार्ज प्लान्स लेकर आती रहती है। खासकर अगर आप कम दाम में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा वाला प्लान ढूंढ रहे हैं, तो Jio के ये ₹150 से कम वाले सस्ते प्लान्स आपके लिए परफेक्ट हैं।
इन प्लान्स में आपको फ्री कॉल, SMS, और हाई-स्पीड इंटरनेट सबकुछ मिलता है। अगर आपका बजट 150 रुपए से नीचे है, तो Jio के पास 75 रुपये, 91 रुपये, 125 रुपये और 152 रुपये वाले शानदार पैक मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन सभी प्लान्स के फायदे, वैलिडिटी और डेटा बेनिफिट्स के बारे में विस्तार से:
Jio का सबसे सस्ता ₹75 वाला प्लान खास तौर पर जियोफोन यूजर्स के लिए है। इस प्लान की वैलिडिटी 23 दिन की होती है और इसमें यूजर्स को कुल 2.5GB डेटा मिलता है। यानी कि आपको रोजाना लगभग 100MB + 200MB एक्स्ट्रा डेटा का फायदा मिलेगा। साथ ही, इस पैक में अनलिमिटेड कॉलिंग और 50 SMS की सुविधा दी गई है। यह बेसिक यूजर्स के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो सिर्फ कॉल और हल्का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं।
₹91 वाला Jio प्लान भी जियोफोन यूजर्स के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और कुल 3GB डेटा ऑफर किया जाता है। यूजर्स को हर दिन 100MB डेटा के साथ 200MB अतिरिक्त डेटा भी मिलता है। प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 50 SMS दिए गए हैं। अगर डेली डेटा खत्म हो जाता है, तो स्पीड 64kbps तक सीमित हो जाती है। यह प्लान हल्के इंटरनेट यूजर्स के लिए किफायती और भरोसेमंद है।
₹125 वाला Jio प्लान भी वैल्यू फॉर मनी पैक है, जिसमें 23 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस पैक में आपको डेली 0.5GB डेटा यानी कुल 11.5GB डेटा दिया जाता है। इसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 फ्री SMS का फायदा भी है। इतना ही नहीं, यूजर्स को JioTV, JioCloud, और JioCinema जैसे एंटरटेनमेंट ऐप्स का फ्री एक्सेस भी मिलता है।
Jio का ₹152 वाला प्लान सबसे बैलेंस्ड विकल्प है। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ डेली 0.5GB डेटा यानी कुल 14GB डेटा दिया जा रहा है। डेटा खत्म होने के बाद स्पीड 64kbps तक गिर जाती है। इसके अलावा प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 300 SMS, और JioTV व JioCloud का फ्री सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए बढ़िया है जो रेगुलर इंटरनेट यूज करते हैं।
ध्यान देने वाली बात यह है कि Jio के ये सभी सस्ते प्लान्स केवल जियोफोन यूजर्स के लिए हैं। JioPhone एक स्मार्ट फीचर फोन है जो YouTube, Facebook, Google Assistant को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें JioTV, JioCinema, JioSaavn और कई एंटरटेनमेंट ऐप्स पहले से प्री-इंस्टॉल होते हैं। फोन में JioChat और बिना ऐप के वीडियो कॉलिंग का भी फीचर मौजूद है।