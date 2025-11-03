ये हैं Jio के 5 बेस्ट प्लान, ₹150 से कम में 28 दिन मिलेगा डेटा, कॉल, SMS सब; देखें पूरी लिस्ट

Jio का 91 रुपए वाला प्लान

₹91 वाला Jio प्लान भी जियोफोन यूजर्स के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और कुल 3GB डेटा ऑफर किया जाता है। यूजर्स को हर दिन 100MB डेटा के साथ 200MB अतिरिक्त डेटा भी मिलता है। प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 50 SMS दिए गए हैं। अगर डेली डेटा खत्म हो जाता है, तो स्पीड 64kbps तक सीमित हो जाती है। यह प्लान हल्के इंटरनेट यूजर्स के लिए किफायती और भरोसेमंद है।