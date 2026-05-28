WhatsApp के ये 5 सीक्रेट फीचर्स बचाएंगे आपकी मेहनत की कमाई, तुरंत अपने फोन में करें ON

WhatsApp सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रह गया है। लोग इसका इस्तेमाल बैंकिंग अपडेट, ऑनलाइन पेमेंट, बिजनेस बातचीत और जरूरी डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए भी करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे WhatsApp का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। कई लोग फेक लिंक, नकली कॉल, OTP फ्रॉड और स्क्रीन शेयरिंग स्कैम का शिकार हो रहे हैं। एक छोटी सी गलती बैंक अकाउंट खाली करा सकती है।
इसी खतरे को देखते हुए WhatsApp ने यूजर्स की सुरक्षा के लिए कई खास फीचर्स दिए हैं। ये फीचर्स न सिर्फ आपके अकाउंट को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि संदिग्ध मैसेज, फर्जी कॉल और हैकिंग की कोशिशों से भी बचाने में मदद करते हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को इन फीचर्स के बारे में सही जानकारी ही नहीं होती। WhatsApp के 5 ऐसे जरूरी फीचर्स जो ऑनलाइन फ्रॉड से बचने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं।
WhatsApp का यह फीचर आपके अकाउंट के लिए एक अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर की तरह काम करता है। आमतौर पर WhatsApp लॉगिन करते समय सिर्फ OTP की जरूरत होती है, लेकिन Two-Step Verification ऑन करने के बाद 6 अंकों का एक PIN भी डालना पड़ता है। इसका फायदा यह है कि अगर किसी स्कैमर को आपका OTP मिल भी जाए, तब भी वह आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा। आजकल SIM Swap और OTP फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में यह फीचर आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकता है। इसे ऑन करने के लिए WhatsApp Settings > Account > Two-Step Verification में जाकर PIN सेट करना होता है।
WhatsApp पर अब विदेशों और अनजान नंबरों से आने वाली Scam Calls तेजी से बढ़ रही हैं। कई लोग वीडियो कॉल के जरिए डराकर या झांसा देकर पैसे ठगने की कोशिश करते हैं। ऐसे में “Silence Unknown Callers” फीचर बेहद काम का साबित हो सकता है। यह फीचर अनजान नंबरों से आने वाली कॉल को अपने आप Silent कर देता है। कॉल आपके फोन में दिखाई तो देगी, लेकिन Ring नहीं होगी। इससे Scam Calls से परेशान होने और गलती से कॉल उठाने का खतरा काफी कम हो जाता है। यह फीचर Privacy Settings के अंदर उपलब्ध होता है।
अगर आपके WhatsApp में बैंकिंग चैट, निजी फोटो या जरूरी जानकारी मौजूद है, तो Chat Lock फीचर आपके लिए काफी जरूरी हो सकता है। इस फीचर की मदद से आप किसी भी खास चैट को Fingerprint, Face Unlock या Password से लॉक कर सकते हैं। लॉक की गई चैट अलग फोल्डर में चली जाती है और बिना आपकी अनुमति के कोई उसे नहीं खोल सकता। अगर फोन किसी दूसरे के हाथ में चला जाए, तब भी आपकी निजी चैट सुरक्षित रहती है।
WhatsApp में कई लोग अपनी Profile Photo, Last Seen, Online Status और About सभी के लिए खुला छोड़ देते हैं। साइबर ठग इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल करके लोगों को टारगेट बनाते हैं। Privacy Control फीचर की मदद से आप तय कर सकते हैं कि आपकी जानकारी कौन देख सकता है। आप Profile Photo, Status और Last Seen को “My Contacts” या “Nobody” पर सेट कर सकते हैं। इससे अनजान लोग आपकी निजी जानकारी नहीं देख पाएंगे और Fake पहचान बनाकर फ्रॉड करने का खतरा भी कम हो जाएगा।
यह फीचर आपकी पर्सनल चैट को ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद करता है। Disappearing Messages ऑन करने के बाद तय समय के अंदर चैट अपने आप गायब हो जाती है। यानी अगर कोई पुरानी चैट या निजी जानकारी फोन में लंबे समय तक नहीं रखना चाहता, तो यह फीचर काफी उपयोगी है। खासकर बैंकिंग डिटेल, OTP या निजी डॉक्यूमेंट शेयर करने के बाद यह फीचर अतिरिक्त सुरक्षा देता है। इससे डेटा लीक होने या किसी के हाथ लगने का खतरा कम हो सकता है। Users 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन का टाइमर सेट कर सकते हैं।