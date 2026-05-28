WhatsApp के ये 5 सीक्रेट फीचर्स बचाएंगे आपकी मेहनत की कमाई, तुरंत अपने फोन में करें ON

1. Two-Step Verification फीचर

WhatsApp का यह फीचर आपके अकाउंट के लिए एक अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर की तरह काम करता है। आमतौर पर WhatsApp लॉगिन करते समय सिर्फ OTP की जरूरत होती है, लेकिन Two-Step Verification ऑन करने के बाद 6 अंकों का एक PIN भी डालना पड़ता है। इसका फायदा यह है कि अगर किसी स्कैमर को आपका OTP मिल भी जाए, तब भी वह आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा। आजकल SIM Swap और OTP फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में यह फीचर आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकता है। इसे ऑन करने के लिए WhatsApp Settings > Account > Two-Step Verification में जाकर PIN सेट करना होता है।