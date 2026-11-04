अब 30 दिन तक बिना रोक-टोक करें बातें: ये हैं Jio और Airtel के ₹210 से कम के 7 बेस्ट कॉलिंग प्लान, सबसे सस्ता 147 रुपए का

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के नए आदेश के बाद टेलिकॉम कंपनी जियो और एयरटेल ने हाल ही वॉयस और SMS-ओनली प्लान पेश किए हैं। ताकि जिन लोगों को मोबाइल इंटरनेट की जरूरत नहीं है, उन्हें डेटा वाले महंगे रिचार्ज कराने के लिए मजबूर न होना पड़े। अगर आपका फोन सिर्फ कॉल और SMS के लिए इस्तेमाल होता है तो एयरटेल और जियो के इन प्लान्स से रिचार्ज कर सकते हैं। इन प्लान्स में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और लिमिटेड SMS मिलते हैं।
अगर आप भी सिर्फ कॉलिंग के लिए सस्ता रिचार्ज तलाश रहे हैं, तो Jio और Airtel के ये 7 प्लान आपके काम आ सकते हैं। इनकी कीमत 147 रुपए से शुरू होती है और सभी प्लान 210 रुपए से कम में आते हैं। आइए एक-एक करके इनके फायदे और वैलिडिटी जानते हैं।
Airtel का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसके अलावा पूरे प्लान की वैलिडिटी के दौरान 300 SMS दिए जाते हैं। यह एयरटेल का सबसे सस्ता कॉलिंग प्लान है।
इस प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है। यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ 300 SMS मिलते हैं। अगर आप पूरे 30 दिन के लिए कॉलिंग की सुविधा चाहते हैं, तो इस रिचार्ज को देख सकते हैं।
Airtel का यह रिचार्ज एक कैलेंडर महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS का फायदा मिलता है। कैलेंडर महीने की वैलिडिटी का मतलब है कि रिचार्ज की तारीख के हिसाब से अगले महीने उसी तारीख तक प्लान चल सकता है।
Jio का यह प्लान 22 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और कुल 300 SMS मिलते हैं। बता दें कि यह इस लिस्ट में मौजूद सबसे सस्ता कॉलिंग प्लान है।
इस रिचार्ज में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। प्लान के तहत अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 300 SMS दिए जाते हैं।
Jio के इस प्लान में 30 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसके साथ यूजर्स को 300 SMS भी दिए जाते हैं। यह उन लोगों के लिए विकल्प है जिन्हें पूरे 30 दिन तक अपना SIM कॉलिंग के लिए एक्टिव रखना है।
इस प्लान में एक कैलेंडर महीने की वैलिडिटी मिलती है। यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS का फायदा दिया जाता है। इसकी वैलिडिटी सामान्य 30 दिन के रिचार्ज से अलग हो सकती है।