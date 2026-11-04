अब 30 दिन तक बिना रोक-टोक करें बातें: ये हैं Jio और Airtel के ₹210 से कम के 7 बेस्ट कॉलिंग प्लान, सबसे सस्ता 147 रुपए का

Jio and Airtel Calling Plans Under Rs 210

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के नए आदेश के बाद टेलिकॉम कंपनी जियो और एयरटेल ने हाल ही वॉयस और SMS-ओनली प्लान पेश किए हैं। ताकि जिन लोगों को मोबाइल इंटरनेट की जरूरत नहीं है, उन्हें डेटा वाले महंगे रिचार्ज कराने के लिए मजबूर न होना पड़े। अगर आपका फोन सिर्फ कॉल और SMS के लिए इस्तेमाल होता है तो एयरटेल और जियो के इन प्लान्स से रिचार्ज कर सकते हैं। इन प्लान्स में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और लिमिटेड SMS मिलते हैं।