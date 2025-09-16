Aadhaar Card से जुड़े हैं ये 5 कमाल के फायदे जानकर आप हो जाएंगे खुश, करोड़ों लोगों को नहीं हैं पता

2. PAN और इनकम टैक्स से लिंकिंग

Aadhaar को अब PAN कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा यह है कि टैक्स चोरी और डुप्लीकेट PAN की समस्या पर रोक लगी है। जब आप आयकर रिटर्न (ITR) भरते हैं तो Aadhaar के जरिए OTP वेरिफिकेशन किया जाता है, जिससे पूरी प्रक्रिया तेज और सुरक्षित हो जाती है। पहले ITR फाइल करने के बाद मैन्युअल वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भेजना पड़ता था, लेकिन Aadhaar लिंक होने के बाद यह झंझट खत्म हो गया है। अब केवल एक OTP से आपका ITR वेरिफाई हो जाता है और जल्दी प्रोसेस भी होता है।