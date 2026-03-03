Hindustan Hindi News
नाइट मोड कैमरा, ऑल-डे बैटरी कम कीमत में Apple का कमाल! iPhone 17e के ये 5 फीचर बना देंगे फैन

iPhone 17e कम बजट में दमदार प्रोसेसर, शानदार कैमरा, लंबी बैटरी और प्रीमियम डिजाइन जैसे 5 बड़े फीचर्स इस फोन को खास बनाते हैं। जानिए क्यों iPhone 17e बन सकता है आपका अगला स्मार्टफोन।

Himani GuptaMar 03, 2026 01:00 pm IST
Here are 5 Best iPhone 17e Features

Apple का नया iPhone 17e उन लोगों के लिए खास बनकर सामने आया है जो कम कीमत में प्रीमियम स्मार्टफोन का अनुभव चाहते हैं। यह फोन सिर्फ नाम का iPhone नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे फीचर दिए गए हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों को आसान बना देते हैं। तेज प्रोसेसर, शानदार कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ और लेटेस्ट iOS सपोर्ट इसे एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। जानिए इसके 5 बड़े फीचर जो इसे भीड़ से अलग बनाते हैं।

1. iPhone 17e में 48MP Fusion कैमरा

इस आईफोन में 48 मेगापिक्सल का Fusion प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो इस सेगमेंट में इसे मजबूत बनाता है। 48MP सेंसर की वजह से फोटो में ज्यादा डिटेल मिलती है और आप इमेज को ज़ूम करने पर भी क्लैरिटी बनी रहती है। फोन 2x ऑप्टिकल-क्वालिटी ज़ूम सपोर्ट करता है, जिससे दूर की चीजें भी साफ दिखाई देती हैं। नाइट मोड कम रोशनी में ब्राइट फोटो लेने में मदद करता है, जबकि पोर्ट्रेट मोड बैकग्राउंड को ब्लर कर प्रोफेशनल लुक देता है। वीडियो रिकॉर्डिंग 4K Dolby Vision तक सपोर्ट करती है, जिससे वीडियो क्वालिटी काफी शार्प और सिनेमैटिक बनती है।

2. A19 Bionic चिप

iPhone 17e में नया A19 Bionic चिपसेट दिया गया है, जो 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है। यह चिप रोजमर्रा के काम से लेकर हैवी गेमिंग तक सब कुछ आसानी से संभाल लेता है। ऐप्स जल्दी खुलते हैं, मल्टीटास्किंग स्मूद रहती है और फोन हैंग नहीं होता। AI बेस्ड फीचर जैसे फोटो प्रोसेसिंग और फेस रिकग्निशन भी पहले से तेज काम कर रहा है।

3. MagSafe और फास्ट चार्जिंग

iPhone 17e अब MagSafe सपोर्ट के साथ आता है, जिससे 15W तक वायरलेस चार्जिंग मिलती है। मैग्नेटिक डिजाइन की वजह से चार्जर सही जगह पर फिट हो जाता है और चार्जिंग आसान हो जाती है। इसके अलावा USB-C पोर्ट के जरिए फास्ट वायर्ड चार्जिंग भी मिलती है, जिससे लगभग 30 मिनट में 50% तक बैटरी चार्ज हो सकती है।

4. अब स्टोरेज की टेंशन खत्म

इस बार Apple ने बेस स्टोरेज को 256GB कर दिया है, जो पिछले मॉडल से दोगुना है। ज्यादा स्टोरेज का मतलब है कि आप हजारों फोटो, 4K वीडियो और कई ऐप्स बिना स्पेस की चिंता के रख सकते हैं। जिन यूजर्स को और ज्यादा स्टोरेज चाहिए उनके लिए 512GB वेरिएंट भी उपलब्ध है। खास बात यह है कि iPhone में माइक्रोSD कार्ड का विकल्प नहीं होता, इसलिए बड़ा बेस स्टोरेज मिलना बड़ा फायदा है।

5. OLED डिस्प्ले और मजबूत बिल्ड

फोन में 6.1-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो ब्राइट और कलरफुल विजुअल देता है। डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ ही फोन में Ceramic Shield ग्लास और IP68 रेटिंग दी गई है, जिससे यह धूल और पानी से सुरक्षित रहता है। मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद बनाती है।

iPhone 17e प्राइस, प्री-बुकिंग और सेल डेट

iPhone 17e की भारत में शुरुआती कीमत 64,900 रुपए रखी गई है, जिसमें आपको 256GB स्टोरेज मिलती है। अगर आप ज्यादा स्टोरेज चाहते हैं तो इसका 512GB वेरिएंट भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत और ज्यादा होगी। फोन की प्री-बुकिंग कल 4 मार्च से शुरू होगी और 11 मार्च से फोन सेल के लिए उपलब्ध होगा।

