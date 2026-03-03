नाइट मोड कैमरा, ऑल-डे बैटरी कम कीमत में Apple का कमाल! iPhone 17e के ये 5 फीचर बना देंगे फैन

1. iPhone 17e में 48MP Fusion कैमरा

इस आईफोन में 48 मेगापिक्सल का Fusion प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो इस सेगमेंट में इसे मजबूत बनाता है। 48MP सेंसर की वजह से फोटो में ज्यादा डिटेल मिलती है और आप इमेज को ज़ूम करने पर भी क्लैरिटी बनी रहती है। फोन 2x ऑप्टिकल-क्वालिटी ज़ूम सपोर्ट करता है, जिससे दूर की चीजें भी साफ दिखाई देती हैं। नाइट मोड कम रोशनी में ब्राइट फोटो लेने में मदद करता है, जबकि पोर्ट्रेट मोड बैकग्राउंड को ब्लर कर प्रोफेशनल लुक देता है। वीडियो रिकॉर्डिंग 4K Dolby Vision तक सपोर्ट करती है, जिससे वीडियो क्वालिटी काफी शार्प और सिनेमैटिक बनती है।