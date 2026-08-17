ये हैं ₹1000 से कम के 5 बेस्ट फीचर फोन; मिलेगी बड़ी बैटरी, मजबूत बॉडी, कॉलिंग, FM के साथ UPI का मजा

बहुत से लोग आज भी ऐसा फोन पसंद करते हैं जिसमें बड़े-बड़े बटन हों, कॉल आसानी से हो जाए और बैटरी बार-बार चार्ज न करनी पड़े। अगर 1000 रुपए से कम के बजट में एक आसान और काम का मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां हम आपको बता रहे हैं 5 बेस्ट Feature फोन के बारे में। इनमें कॉलिंग के साथ FM Radio, टॉर्च और UPI सुविधा भी मिलेगी। आगे जानिए इन फोन की कीमत और इनमें मिलने वाले फीचर्स के बारे में।
Nokia 105 Classic की कीमत 999 रुपए है। यह फोन S30+ प्लेटफॉर्म पर चलता है और इसमें Unisoc 6531E प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 1.77 इंच की QQVGA डिस्प्ले मिलती है। पावर बैकअप के लिए 800mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी के मुताबिक फुल चार्ज होने पर यह फोन 18 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम दे सकता है। इसमें Dual SIM के साथ Wireless FM Radio, 3.5mm हेडफोन जैक और टॉर्च जैसे फीचर्स मिलते हैं।
अगर आपकी जरूरत सिर्फ कॉलिंग और फोन के कुछ बेसिक फीचर्स तक सीमित है, तो HMD 100 पर भी नजर डाल सकते हैं। 999 रुपए में मिलने वाले इस फीचर फोन में 1.77 इंच की स्क्रीन दी गई है। पावर बैकअप के लिए 800mAh की बैटरी मिलती है। फोन में Dual SIM का सपोर्ट दिया गया है, यानी एक साथ दो SIM इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा FM Radio, 3.5mm हेडफोन जैक और टॉर्च जैसे जरूरी फीचर्स भी मिलते हैं। फोन 4MB RAM और 4MB ROM के साथ आता है।
Lava Hero Shakti 2026 भी 1000 रुपए से कम कीमत में आने वाला फीचर फोन है। इसकी कीमत 988 रुपए है। इसमें 1.8 इंच की कलर डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 160×128 पिक्सल है। फोन में 4MB RAM मिलती है, जबकि फाइल और दूसरे डेटा को सेव करने के लिए 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। पावर के लिए इसमें 1000mAh की बैटरी मिलती है। फोन में Dual SIM का सपोर्ट भी दिया गया है। मनोरंजन के लिए FM Radio और जरूरत के समय इस्तेमाल करने के लिए टॉर्च भी मिलती है। इसके अलावा फोन को मजबूत बॉडी के साथ तैयार किया गया है।
949 रुपए में खरीदें itel Ace 3 Heera, नया और सस्ता फीचर फोन। इसमें 1.8 इंच की स्क्रीन दी गई है, जिसके नीचे T9 कीपैड मिलता है। कीपैड पर टॉर्च, वाइब्रेशन और Voice Command के लिए अलग शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। फोन में 1000mAh की बैटरी है, जिसे चार्ज करने के लिए USB Type-C पोर्ट मिलता है। इस फोन की खासियत इसका King Talker Voice Assistant है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करता है। मनोरंजन के लिए Wireless FM Radio दिया गया है। इसके अलावा फोन में Bluetooth और Auto Call Recording जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
कम कीमत में 4G फीचर फोन चाहिए और साथ में इंटरनेट व UPI का भी इस्तेमाल करना है, तो Jio Bharat V4 एक ऑप्शन हो सकता है। 899 रुपए की कीमत वाला यह फोन 1000mAh बैटरी के साथ आता है और इसमें Jio UPI का सपोर्ट मिलता है। फोन में Jio के कई ऐप्स का एक्सेस भी दिया गया है, जिनमें JioCinema, JioChat और JioTV शामिल हैं। यानी इस छोटे से कीपैड फोन से लाइव टीवी देखने, फिल्में देखने, चैटिंग और वॉयस मैसेजिंग जैसे काम भी किए जा सकते हैं। इसमें 128GB तक का मेमोरी कार्ड लगाया जा सकता है। खास बात यह है कि फोन 23 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है।