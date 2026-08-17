ये हैं ₹1000 से कम के 5 बेस्ट फीचर फोन; मिलेगी बड़ी बैटरी, मजबूत बॉडी, कॉलिंग, FM के साथ UPI का मजा

5. Jio Bharat V4

कम कीमत में 4G फीचर फोन चाहिए और साथ में इंटरनेट व UPI का भी इस्तेमाल करना है, तो Jio Bharat V4 एक ऑप्शन हो सकता है। 899 रुपए की कीमत वाला यह फोन 1000mAh बैटरी के साथ आता है और इसमें Jio UPI का सपोर्ट मिलता है। फोन में Jio के कई ऐप्स का एक्सेस भी दिया गया है, जिनमें JioCinema, JioChat और JioTV शामिल हैं। यानी इस छोटे से कीपैड फोन से लाइव टीवी देखने, फिल्में देखने, चैटिंग और वॉयस मैसेजिंग जैसे काम भी किए जा सकते हैं। इसमें 128GB तक का मेमोरी कार्ड लगाया जा सकता है। खास बात यह है कि फोन 23 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है।