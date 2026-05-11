ये हैं Airtel के 100 रुपए से भी कम के 5 सुपरहिट Plans, मिलेगा खुब सारा डेटा और 30 दिन तक की Validity

इंटरनेट हर किसी की जरूरत बन चुका है। बिना इंटरनेट के फोन का कोई यूज नहीं रह गया है, अगर डेटा जल्दी खत्म हो जाए तो काफी परेशानी होती है। ऐसे में अगर आप Airtel यूजर हैं तो आपके पास 100 रुपए से कम के कई सस्ते Data Voucher हैं जो आपके लिए बेस्ट होंगे। हमने आपके लिए 5 बेस्ट एयरटेल के डेटा प्लान्स की लिस्ट तैयार की है, जानें किसमें क्या फायदे मिलेंगे:
एयरटेल के इस डेटा पैक की वैलिडिटी दो दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा ऑफर किया जाता है। अगर आपका डेली डेटा जल्दी खत्म हो जाता है।
एयरटेल के 50 रुपए से कम कीमत वाले इस प्लान में आपको टोटल 1GB डेटा मिलता है। इस प्लान में मिलने वाला सबसे बड़ा फायदा जियोहॉटस्टार मोबाइल का एक महीने का सब्सक्रिप्शन है। साथ ही प्लान में पूरे एक महीने की वैलिडिटी भी ऑफर की जाती है।
एयरटेल के 77 रुपये के डेटा वाउचर में 5GB डेटा मिलता है। इस डेटा का इस्तेमाल सिर्फ सात दिनों के लिए किया जा सकता है। इसके बाद बचा हुआ डेटा अपने आप खत्म हो जाएगा। आप इस डेटा वाउचर को एयरटेल के किसी भी प्रीपेड प्लान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 4G डेटा मिलता है 5G नहीं।
एयरटेल के इस डेटा पैक की वैलिडिटी तीन दिन की है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 3जीबी डेटा मिलेगा। अगर आपका डेली डेटा खत्म हो गया है और आपको तुरंत इंटरनेट चाहिए, तो यह प्लान काफी मददगार साबित हो सकता है। इसकी कीमत कम होने की वजह से कई यूजर्स इसे बैकअप प्लान के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं।
एयरटेल का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा ऑफर किया जाता है।