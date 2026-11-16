दिनभर चलाना है फोन तो खरीद लें 7000mAh बैटरी वाले ये 5 धाकड़ फोन, ₹11,999 से शुरू है कीमत

अगर आप दिनभर फोन पर वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं या गेमिंग करते हैं और पूरे दिन चलने वाली बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो 7,000mAh की बैटरी के साथ आने वाले ये पांच फोन अलग-अलग बजट में आपके लिए उपलब्ध हैं। इनमें Motorola, Poco, OnePlus, Realme और Oppo जैसे ब्रांड के फोन शामिल हैं। खास बात है कि इनकी कीमत 20 हजार रुपये से कम है।
मोटोरोला का यह 7000mAh बैटरी के साथ आने वाला फोन इस लिस्ट का सबसे सस्ता फोन है। इस फोन को फ्लिपकार्ट से आप 11,999 रुपए में खरीद सकते हैं। इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में 6.88 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Helio G81 Extreme प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। यह Android 15 पर काम करता है। इसमें Corning Gorilla Glass 3 की स्क्रीन प्रोटेक्शन भी दी गई है।
पोको के इस फोन में 6.9 इंच की FHD+ स्क्रीन मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है। इस फोन को फ्लिपकार्ट से 19,999 रुपए में खरीद सकते हैं। फोन में Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसकी 7,000mAh बैटरी 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में IP64 रेटिंग भी दी गई है।
OnePlus N6x का 4GB RAM फोन फ्लिपकार्ट से 18,895 रुपए में ख़रीदा जा सकता है। फोन में 7,000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 2.5 दिन तक चल सकता है। हालांकि, असल बैटरी बैकअप फोन इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करेगा। इसमें 15W वायर्ड चार्जिंग और 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। फोटोग्राफी के लिए 13MP का रियर और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फोन में IP64 रेटिंग के साथ MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन भी मिलता है।
Realme Narzo 100 Lite 5G फोन को 16,999 रुपये में बेचा जा रहा है। फोन में 7000mAh की Titan Battery दी गई है। इसकी खासियत 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। फोन में VC Cooling भी दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है। यह 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करें तो फोन के पीछे 13MP का प्राइमरी कैमरा और सामने 5MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 15W चार्जिंग सपोर्ट करती है।
Oppo A6c भी 7,000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन की लिस्ट में शामिल है। इस फोन को 17,999 रुपए में खरीद सकते हैं। फोन में Unisoc T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। कैमरे की बात करें तो इसके पीछे 13MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की 7000mAh बैटरी 15W चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें IP64 रेटिंग दी गई है, जो धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा देती है। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है।