दिनभर चलाना है फोन तो खरीद लें 7000mAh बैटरी वाले ये 5 धाकड़ फोन, ₹11,999 से शुरू है कीमत

1. Moto G06 Power

मोटोरोला का यह 7000mAh बैटरी के साथ आने वाला फोन इस लिस्ट का सबसे सस्ता फोन है। इस फोन को फ्लिपकार्ट से आप 11,999 रुपए में खरीद सकते हैं। इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में 6.88 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Helio G81 Extreme प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। यह Android 15 पर काम करता है। इसमें Corning Gorilla Glass 3 की स्क्रीन प्रोटेक्शन भी दी गई है।