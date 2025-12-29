ये हैं Jio के 30 रुपए से कम के सबसे सस्ते 3 Plans, मिलेगा 10GB तक डेटा, देखें पूरी लिस्ट

Jio का 11 रुपए वाला डेटा प्लान

Reliance Jio का 11 रुपए वाला प्लान उन यूजर्स के लिए है जिन्हें बहुत कम समय के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इस प्लान में यूजर को लगभग अनलिमिटेड डेटा मिलता है, लेकिन यह पूरी तरह अनलिमिटेड नहीं होता। इसमें करीब 10GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है, जिसके बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps हो जाती है। इस प्लान की वैधता सिर्फ 1 घंटे की होती है, यानी यह प्लान इमरजेंसी यूज के लिए सबसे ज्यादा काम का है। जल्दी से कोई जरूरी काम ऑनलाइन निपटाना या थोड़ी देर ब्राउज़िंग करनी हो, तो यह प्लान बेहद सस्ता और फायदेमंद साबित होता है।