ये हैं Jio के 30 रुपए से कम के सबसे सस्ते 3 Plans, मिलेगा 10GB तक डेटा, देखें पूरी लिस्ट

Reliance Jio अपने यूजर्स को ज़्यादा डेटा और सस्ता इंटरनेट देने के लिए जाने जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि Jio के पास कुछ प्रीपेड प्लान्स हैं जिनकी कीमत 30 रुपए से भी कम है? Jio अपने यूजर्स को तीन स्पेशल डेटा प्लान ऑफर करता है जिनमें आपको हाई-स्पीड इन्टरनेट का मज़ा मिलता है। आइये आपको डिटेल में बताते हैं इन प्लान्स की कीमत:
जियो के इन प्लान्स की कीमत 11 रुपए, 19 रुपए और 29 रुपए है। और ये प्लान्स सभी सर्कल में Jio यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं। जानिए इन प्लान्स में मिलने वाले सभी फायदों के बारे में:
Reliance Jio का 11 रुपए वाला प्लान उन यूजर्स के लिए है जिन्हें बहुत कम समय के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इस प्लान में यूजर को लगभग अनलिमिटेड डेटा मिलता है, लेकिन यह पूरी तरह अनलिमिटेड नहीं होता। इसमें करीब 10GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है, जिसके बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps हो जाती है। इस प्लान की वैधता सिर्फ 1 घंटे की होती है, यानी यह प्लान इमरजेंसी यूज के लिए सबसे ज्यादा काम का है। जल्दी से कोई जरूरी काम ऑनलाइन निपटाना या थोड़ी देर ब्राउज़िंग करनी हो, तो यह प्लान बेहद सस्ता और फायदेमंद साबित होता है।
Jio का 19 रुपए वाला प्लान उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें पूरे दिन थोड़ा इंटरनेट इस्तेमाल करना होता है। इस प्लान में 1GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है, जिसकी वैधता 1 दिन की होती है। यह प्लान सोशल मीडिया चलाने, WhatsApp पर फोटो-वीडियो भेजने, गूगल मैप्स या हल्की ब्राउज़िंग के लिए काफी है। अगर आपका रोज़ का डेटा खत्म हो गया है और आप महंगा रिचार्ज नहीं करना चाहते, तो ₹19 का यह प्लान एक आसान और सस्ता समाधान बन सकता है।
29 रुपए वाला Jio प्लान थोड़े लंबे इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्लान में यूजर्स को 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जिसकी वैधता 2 दिन होती है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए अच्छा है जो ट्रैवल कर रहे हों या जिनको लगातार दो दिन तक इंटरनेट की जरूरत हो। वीडियो कॉल, ऑनलाइन क्लास, सोशल मीडिया और ब्राउज़िंग जैसे काम इस डेटा में आराम से किए जा सकते हैं। ₹29 की कीमत में दो दिन का डेटा मिलना इसे काफी वैल्यू-फॉर-मनी बनाता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी डेटा वाउचर में कॉलिंग या SMS की सुविधा नहीं मिलती और इसे इस्तेमाल करने के लिए पहले से कोई एक्टिव Jio बेस प्लान होना जरूरी है। इन प्लान्स कॉलिंग और SMS की सुविधा नहीं मिलती है।