GST 2.0 का फायदा: Amazon-Flipkart पर अब ₹10,000 से कम में मिल रहे ये 7 धाकड़ 5G Smartphones, देखें पूरी List

6. Samsung Galaxy F06 5G

सैमसंग का 4GB RAM और 128GB स्टोरेज सेल में फ्लिपकार्ट 7499 रुपए में उपलब्ध है। डिवाइस में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। जबकि सामने की तरफ सेल्फी लवर्स के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसके अलावा इस डिवाइस में 5000mAh की बड़ी बैटरी भी दी गई है। यह फोन मीडियाटेक के 6300 प्रोसेसर से लैस है।