GST 2.0 का फायदा: Amazon-Flipkart पर अब ₹10,000 से कम में मिल रहे ये 7 धाकड़ 5G Smartphones, देखें पूरी List

भारत में तकनीक के शौकीनों के लिए खुशखबरी है हाल ही में लागू हुई GST 2.0 कटौती और Amazon-Flipkart के त्योहारी सेल ऑफर्स ने बजट सेगमेंट में 5G स्मार्टफोन्स को और अधिक किफायती बना दिया है। अब कई 5G मॉडेल्स 10,000 रुपए से कम कीमत पर उपलब्ध हैं।
ये 5G फोन्स हाई-रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, शानदार कैमरा, अच्छी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। आइये आपको बताते हैं कि इस फोन 7 फोन्स को आप सेल में 10 हज़ार रुपए से कम में खरीद सकते हैं। देखें अमेजन-फ्लिपकार्ट सेल की बेस्ट डील्स:
यह फोन MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट पर काम करता है, जिसमें 4GB या 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। डिस्प्ले लगभग 6.7-इंच HD+ PLS LCD है, और बैटरी 5000mAh के आसपास है। कैमरा सेटअप में 50MP + 2MP रियर कैमरा और लगभग 8MP फ्रंट कैमरा है। ये फोन सेल में ₹7499 का अमेजन पर मिल रहा है।
इस फोन का प्रोसेसर Snapdragon 4s Gen 2 है, जो इस सेगमेंट में विशेष रूप से शक्तिशाली है। डिस्प्ले 6.88-इंच HD+ 120Hz IPS LCD है। कैमरा 50MP मुख्य + दूसरा कैमरा, फ्रंट 5MP है। बैटरी क्षमता लगभग 5160mAh है और यह फोन अमेजन पर सेल में ₹7,499 का मिल रहा है। फ्लिपकार्ट पर 8000 रुपए का है।
यह मॉडल 6.67-इंच HD+ डिस्प्ले (120Hz), 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आता है। इसमें सेल ऑफर के बाद अच्छी-खासी बचत होने वाली है। यह फोन अमेजन पर 6599 रुपए और फ्लिपकार्ट पर 7948 रुपए में बेचा जाने वाला है।
POCO M7 5G में 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, और 5160mAh की बैटरी है। कैमरा 50MP रियर कैमरा की सुविधा देता है। दूध-दही जैसे बजट सेगमेंट में, POCO का ब्रांड भरोसा भी एक प्लस प्वाइंट है। इसकी सेल कीमत अमेजन पर ₹8,499 है।
Vivo T4 Lite 5G में दमदार 6000mAh की बैटरी है, वहीं कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP + 2MP रियर कैमरा, और 128GB स्टोरेज जैसे फीचर्स हैं। यह मॉडल ₹9,999 की कीमत पर सेल ऑफर के दौरान उपलब्ध है।
सैमसंग का 4GB RAM और 128GB स्टोरेज सेल में फ्लिपकार्ट 7499 रुपए में उपलब्ध है। डिवाइस में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। जबकि सामने की तरफ सेल्फी लवर्स के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसके अलावा इस डिवाइस में 5000mAh की बड़ी बैटरी भी दी गई है। यह फोन मीडियाटेक के 6300 प्रोसेसर से लैस है।
फोन में रियर पैनल पर 50MP मेन और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है। वहीं सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा दिया गया है। इसमें 5,160mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। परफॉर्मेंस के लिए Qualcomm का Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन अमेजन-फ्लिपकार्ट दोनों पर 8,999 रुपए में बेचा जा रहा है।