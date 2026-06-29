Amazon Sale में OnePlus के इन 7 फोन पर मिलेगी ₹20,000 तक की बम्पर छूट, तगड़ी बचत का मौका

Amazon Prime Day 2026 Sale Discount on Oneplus Smartphone

टेक ब्रांड OnePlus ने Amazon Prime Day 2026 Sale के लिए अपने खास ऑफर्स का ऐलान कर दिया है। ये सभी डील्स 4 जुलाई की आधी रात (12 बजे) से लाइव होंगी। सेल के दौरान ग्राहकों को OnePlus 15R, OnePlus 13s और OnePlus 13 अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका मिलेगा। जानें किस फोन पर कितने रुपए की छूट मिलेगी: