Amazon Sale में OnePlus के इन 7 फोन पर मिलेगी ₹20,000 तक की बम्पर छूट, तगड़ी बचत का मौका

टेक ब्रांड OnePlus ने Amazon Prime Day 2026 Sale के लिए अपने खास ऑफर्स का ऐलान कर दिया है। ये सभी डील्स 4 जुलाई की आधी रात (12 बजे) से लाइव होंगी। सेल के दौरान ग्राहकों को OnePlus 15R, OnePlus 13s और OnePlus 13 अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका मिलेगा। जानें किस फोन पर कितने रुपए की छूट मिलेगी:
खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी कंपनी खास ऑफर लाई है। OnePlus Pad 4 खरीदने पर 5,499 रुपये कीमत वाला OnePlus Stylo Pro बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। ऑडियो प्रोडक्ट्स की बात करें तो नया OnePlus Nord Buds 4 भी सीमित समय के लिए 3,099 रुपये की विशेष कीमत पर उपलब्ध होगा।
कॉम्पैक्ट डिजाइन पसंद करने वाले यूजर्स के लिए अमेजन सेल में OnePlus 13s पर शानदार ऑफर मिलेगा। इस स्मार्टफोन पर 5000 रुपए की सीधी छूट और 3000 रुपये तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसके बाद फोन के बेस मॉडल को 46,999 रुपये में खरीद सकते हैं।
OnePlus का प्रीमियम स्मार्टफोन OnePlus 13 भी Prime Day Sale में 20,000 रुपए की छूट के बाद 49,999 रुपये में बेचा जाएगा। फोन की ओरिजिनल कीमत 69,999 रुपए है। इसमें 15000 रुपए की सीधी छूट और 5000 रुपए की बैंक छूट शामिल है।
Amazon Prime Day 2026 सेल के दौरान OnePlus का फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को आकर्षक ऑफर के साथ खरीदने का मौका मिलेगा। इस फोन को सेल में 81,999 रुपये में ख़रीदा जा सकता है। इस पर 4,000 रुपये तक के बेनिफिट्स भी दे रही है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड पर 6 महीने तक की No-Cost EMI का विकल्प भी मिलेगा।
अगर आप फ्लैगशिप जैसी परफॉर्मेंस कम कीमत में चाहते हैं, तो OnePlus 15R आपके लिए बेहतर है। OnePlus 15R पर 6,000 रुपये तक के बेनिफिट्स शामिल हैं। यह स्मार्टफोन सेल में 48,999 रुपये में उपलब्ध होगा।
Prime Day Sale के दौरान फोन पर 3,000 रुपये तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और No-Cost EMI का विकल्प भी मिलेगा। जिससे फोन को 39,999 रुपये में ख़रीदा जा सकता है। यह स्मार्टफोन स्टाइलिश डिजाइन, दमदार प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है।
अगर आपका बजट 30 हजार रुपये के आसपास है, तो OnePlus Nord CE6 एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सेल के दौरान यह फोन 29,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसके साथ 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और No-Cost EMI का लाभ भी दिया जाएगा।
OnePlus की Nord सीरीज का सबसे किफायती मॉडल OnePlus Nord CE6 Lite भी Prime Day Sale में सस्ते दाम पर मिलेगा। ऑफर्स के बाद आप इसको सेल में 22,999 रुपये खरीद सकते हैं। फोन पर 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और No-Cost EMI की सुविधा भी उपलब्ध होगी।