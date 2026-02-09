सरकार की चेतावनी! Valentine के नाम पर चल रही ठगी; Surprise Gift, E-card खाली कर रहे बैंक अकाउंट, ये गलती न करें

Valentine Week Online Fraud

Valentine’s Week आते ही मोबाइल पर प्यार भरे मैसेज, e-cards, surprise gift और केक डिलीवरी की कॉल आम हो जाती हैं। ये सब सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन हर बार ये सच्चा प्यार नहीं होता। कई बार इसके पीछे ठगी का खेल छुपा होता है। इस बारे में सरकारी एजेंसियों और साइबर सुरक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि Valentine’s Week के दौरान ठगी के मामले तेजी से बढ़ जाते हैं। ठग लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। जानें कैसे बचें: