सरकार दे रही FREE AI Course करने का मौका, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई, मिलेगा सर्टिफिकेट भी

ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे यह कोर्स कर सकते

AI आज हर जगह तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में इसकी जानकारी होना आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण स्किल मानी जा रही है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें शामिल होने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे यह कोर्स कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कोर्स पूरा करने के बाद क्या फायदे मिलेंगे।