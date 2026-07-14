सरकार दे रही FREE AI Course करने का मौका, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई, मिलेगा सर्टिफिकेट भी

अगर आप Artificial Intelligence (AI) सीखना चाहते हैं लेकिन महंगे कोर्स की वजह से शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार ने IndiaAI Mission के तहत एक फ्री AI Course शुरू किया है। इस कोर्स को पूरा करने वाले प्रतिभागियों को Certificate भी दिया जाएगा, जिससे छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और प्रोफेशनल्स को अपने करियर में फायदा मिलेगा।
AI आज हर जगह तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में इसकी जानकारी होना आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण स्किल मानी जा रही है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें शामिल होने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे यह कोर्स कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कोर्स पूरा करने के बाद क्या फायदे मिलेंगे।
कोर्स की खास बातें इस फ्री AI Course में कई ऐसे फायदे मिलते हैं, जो इसे छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए उपयोगी बनाते हैं। कोर्स पूरी तरह मुफ्त है। ऑनलाइन घर बैठे किया जा सकता है। कोर्स पूरा करने पर Certificate मिलेगा। AI की बेसिक जानकारी आसान भाषा में दी जाएगी। डिजिटल स्किल बढ़ाने में मदद मिलेगी।
इस कोर्स को छात्र, कॉलेज स्टूडेंट, नौकरीपेशा लोग, प्रोफेशनल्स, रिसर्च स्कॉलर और AI सीखने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हालांकि आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर पात्रता से जुड़ी सभी शर्तें जरूर पढ़ लें।
Step 1: स्किल इंडिया की साइट www.skillindiadigital.gov.in/courses/detail/4dc1218c-e495-452c-b555-aa67ae23cdc3 या www.futureskillsprime.in/course/yuva-ai-for-all/ पोर्टल पर जाएं। Free AI Course या Registration लिंक पर क्लिक करें। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट से करें। किसी अनजान लिंक या एजेंट के झांसे में न आएं।
अपना नाम, ईमेल आईडी और जरूरी जानकारी भरें। अगर मांगे जाएं तो आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन सबमिट करें और ईमेल पर मिलने वाले रूल्स के अनुसार कोर्स शुरू करें।
कोर्स पूरा करने के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट आपकी प्रोफाइल को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। छात्र इसे अपने रिज्यूमे में जोड़ सकते हैं, जबकि नौकरीपेशा लोग नई स्किल दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यह किसी सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं देता, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से उपयोगी माना जा सकता है।