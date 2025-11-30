सालों से फोन चलाने वाले 50% लोग नहीं जानते Google Maps की ये सीक्रेट ट्रिक, बिना इंटरनेट के भी बताता है रास्ता, ऐसे करें

Hindustan Hindi News
यदि आप घूमने जाते हैं और आपका इंटरनेट बीच में ही खत्म हो जाएं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। Google Maps का Offline Maps फीचर आपके लिए वरदान है। जानिए कैसे आप बिना डेटा के भी नेविगेशन करें।

Himani GuptaSun, 30 Nov 2025 12:40 PM
How to Use Google Map Offline

आजकल लगभग हर कोई कहीं भी जाने के लिए Google Maps का सहारा लेता है। पहले की तरह अब लोग रास्ते में किसी से दिशा नहीं पूछते, बल्कि मोबाइल में दिख रहे Google Maps के रूट को ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। खासकर जब हम किसी दूसरे शहर में हों, तब Google Maps सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। लेकिन एक समस्या हमेशा सामने आती है Google Maps चलाने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है, और कई बार कमजोर नेटवर्क या खराब कनेक्टिविटी के कारण मैप ठीक से काम नहीं करता।

इंटरनेट बंद होने पर भी Google Maps आपको पूरा रास्ता दिखाता रहेगा

लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब आप बिना इंटरनेट के भी Google Maps का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, यह बिल्कुल सच है! अगर आप पहले से अपनी मंजिल यानी डेस्टिनेशन को सर्च कर लें और मैप डाउनलोड कर लें, तो उसके बाद इंटरनेट बंद होने पर भी Google Maps आपको पूरा रास्ता दिखाता रहेगा। यानी नेटवर्क जाए तो जाए… आपकी नेविगेशन बंद नहीं होगी!

Google Maps ऑफलाइन कैसे काम करता है

Google Maps में "Offline Maps" नाम का फीचर है, जो आपको किसी भी एरिया का मैप आपके फोन में सेव करने की सुविधा देता है। एक बार डाउनलोड हो जाने पर, वह मैप उस एरिया का उपयोग करता है चाहे आपका डेटा बंद हो या नेटवर्क न हो, आपके फोन में GPS रहता है इसलिए आप स्थितिपरक नेविगेशन कर सकते हैं।

ऑफलाइन मैप्स उन समय-स्थितियों में सबसे ज्यादा काम आते हैं

जब: आप किसी गाँव, पहाड़ी इलाक़े, जंगल, जंगल राह, या नेटवर्क-मंदी वाले क्षेत्र से होकर गुजर रहे हों। विदेश यात्रा कर रहे हों और डेटा रोमेंट बंद हो ऑफलाइन मैप से रास्ता दिखेगा। आपका डेटा लिमिटेड हो या आप डेटा बचाना चाहते हों।

Google Maps ऑफलाइन मैप कैसे डाउनलोड करें

Step 1: अपने फोन में Google Maps ऐप खोलें। सुनिश्चित करें कि आप Google अकाउंट से लॉग-इन हैं। जिस शहर या इलाके का मैप चाहिए, उसे सर्च करें या मैप पर ज़ूम/पैन करके उसे ढूंढें। लोकेशन का नाम टैप करें, फिर नीचे दिख रहे More / तीन-डॉट मेनू (⋮) पर जाएं।

गूगल मैप में आए नए फीचर्स

Step 2: वहां “Download offline map” या “Offline maps → Select your own map” पर टैप करें। अब मैप एरिया सेलेक्ट करें आप जितना एरिया चाहते हों, ज़ूम/ड्रैग करके सेट करें। ध्यान दें कि ज़्यादा एरिया स्टोरेज ज़्यादा लेगा। “Download” पर टैप करें डाउनलोड शुरू हो जाएगा। Wi-Fi से करना अच्छा है ताकि मोबाइल डेटा बच सके। डाउनलोड पूरा हो जाने पर, ऐप → प्रोफाइल आइकन → “Offline maps” में जाएं। वहां वो मैप दिखेगा जिसे आपने सेव किया है। अब आपके पास वह एरिया पूरी तरह से ऑफलाइन सेव है आप बिना इंटरनेट के भी मैप देख सकते हैं।

ऑफलाइन मैप के साथ क्या-क्या कर सकते हैं, और क्या नहीं

आप कोई भी जगह देख सकते हैं शहर, गाँव, पते, पिन-डाउन आदि। गाड़ी से यात्रा करते समय नेविगेशन जारी रख सकते हैं। पुराने रूट या लोकेशन की जानकारी, पिन्स, सेव किए गए स्थान उपलब्ध रहेंगे। डेटा और बैटरी दोनों बचेंगे क्योंकि इंटरनेट नहीं चलेगा।

कब और क्यों “Offline Google Maps” आपके काम आ सकता है

पहाड़ी या ग्रामीण इलाक़े जहां नेटवर्क मिलता-नहीं। ट्रिप, हाइकिंग, रोड-ट्रिप या कंबल-सेटिंग्स जहां डेटा या बैटरी की चिंता हो। विदेश यात्रा जहां डेटा महंगा हो या डेटा रोमिंग न हो। बैक-अप के रूप में डेटा नहीं, लेकिन GPS और मैप्स काम करें। अगर आप डेटा प्लान बचाना चाहते हैं।

