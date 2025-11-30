सालों से फोन चलाने वाले 50% लोग नहीं जानते Google Maps की ये सीक्रेट ट्रिक, बिना इंटरनेट के भी बताता है रास्ता, ऐसे करें

गूगल मैप में आए नए फीचर्स

Step 2: वहां “Download offline map” या “Offline maps → Select your own map” पर टैप करें। अब मैप एरिया सेलेक्ट करें आप जितना एरिया चाहते हों, ज़ूम/ड्रैग करके सेट करें। ध्यान दें कि ज़्यादा एरिया स्टोरेज ज़्यादा लेगा। “Download” पर टैप करें डाउनलोड शुरू हो जाएगा। Wi-Fi से करना अच्छा है ताकि मोबाइल डेटा बच सके। डाउनलोड पूरा हो जाने पर, ऐप → प्रोफाइल आइकन → “Offline maps” में जाएं। वहां वो मैप दिखेगा जिसे आपने सेव किया है। अब आपके पास वह एरिया पूरी तरह से ऑफलाइन सेव है आप बिना इंटरनेट के भी मैप देख सकते हैं।