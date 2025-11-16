Hindustan Hindi News
सबसे कम कीमत में Google Pixel 9a, यहां से खरीदा तो होगा ₹10,000 का फायदा, 100 घंटे चलेगी बैटरी

सबसे कम कीमत में Google Pixel 9a, यहां से खरीदा तो होगा ₹10,000 का फायदा, 100 घंटे चलेगी बैटरी

Google Pixel फैन्स के एक और पैसा वसूल डील आ गई है। गूगल का एक धांसू पिक्सेल फोन ई-कॉमर्स प्टेफॉर्म पर अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं Google Pixel 9a की। इसे 19 मार्च 2025 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है।

Arpit SoniSun, 16 Nov 2025 02:38 PM
लॉन्च के समय इतनी थी कीमत

भारत में लॉन्च के समय, Google Pixel 9a की कीमत 49,999 रुपये थी। यह 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट में उपलब्ध है। इसे तीन कलर ऑप्शन - आइरिस (ब्लू), ओब्सीडियन (ब्लैक) और पोर्सिलेन (व्हाइट) में उतारा गया है।

अब सबसे कम कीमत में मिल रहा फोन

इस समय, Flipkart पर यह फोन 44,999 रुपये (तीनों कलर वेरिएंट) कीमत के साथ लिस्टेड है। फोन पर 5,000 रुपये का बैंक ऑफर भी मिल रहा है, जिसका लाभ लेने पर फोन की प्रभावी कीमत 39,999 रुपये रह जाएगी। इसे ईएमआई पर भी लिया जा सकता है।

फोन का डिस्प्ले भी दमदार&nbsp;

फोन में 6.3 इंच (1080x2424 पिक्सेल) एक्टुआ (pOLED) डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच है। डिस्प्ले पैनल की पीक ब्राइटनेस 2700 निट्स तक है और यह गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है।

प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट

फोन में टेंसर G4 चिप से लैस है, जिसे टाइटन M2 सिक्योरिटी कोप्रोसेसर के साथ जोड़ा गया है। इसमें 8GB रैम और 256GB इनबिल्ट स्टोरेज है। ध्यान रहें कि फोन में स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प नहीं है। फोन डुअल सिम (नैनो+ईसिम) सपोर्ट के साथ आता है। यह एंड्रॉयड 15 पर चलता है और यह सात साल तक ओएस और सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है।

फोटोग्राफी के लिए दमदार कैमरा

फोटोग्राफी के लिए, फोन में 1/2 इंच सेंसर, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, क्लोज्ड-लूप ऑटोफोकस और f/1.7 अपर्चर वाला 48-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा है। यह 8x तक सुपर रेज जूम को सपोर्ट करता है। फोन में 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और f/2.2 अपर्चर वाला 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए f/2.2 अपर्चर वाला 13-मेगापिक्सेल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है।

ढेर सारे AI फीचर्स का सपोर्ट

फोन में गूगल के Gemini AI का सपोर्ट भी मिलता है, जो मैप्स, कैलेंडर और यूट्यूब जैसे गूगल ऐप में अलग-अलग कामों के लिए AI असिस्टेंट प्रदान करता है। जेमिनी लाइव, बातचीत के जरिए इंटरैक्शन करने की सुविधा देता है और इसमें जेमिनी एडवांस्ड के साथ वीडियो और स्क्रीन-शेयरिंग कैपेबिलिटी भी शामिल हैं। फोन में मिलने वाले अन्य AI पावर्ड फीचर्स में सर्किल टू सर्च और पिक्सेल स्टूडियो शामिल हैं, साथ ही कार क्रैश डिटेक्शन, थेफ्ट डिटेक्शन और फाइंड माय डिवाइस के माध्यम से लाइव लोकेशन शेयरिंग जैसे सिक्योरिटी फीचर्स भी शामिल हैं।

100 घंटे तक चलने वाली दमदार बैटरी

फोन में 5100mAh की बैटरी है, जो गूगल के 45W पावर एडॉप्टर और 7.5W वायरलेस (Qi) चार्जिंग के साथ इस्तेमाल किए जाने पर 23W पर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। गूगल का कहना है कि फोन एक बार चार्ज करने पर 30 घंटे से ज्यादा की बैटरी लाइफ देता है और एक्सट्रीम बैटरी सेवर मोड चालू होने पर 100 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है।

वॉटरप्रूफ और लाइटवेट

फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 रेटिंग के साथ आता है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G एलटीई, वाईफाई 6E, ब्लूटूथ 5.3, एनएफसी, जीपीएस, नाविक और यूएसबी 3.2 टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। फोन में स्टीरियो स्पीकर और दो माइक्रोफोन लगे हैं। फोन में एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, बैरोमीटर, एंबियंट लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और सॉफ्टवेयर बेस्ड फेस अनलॉक भी है। 185.9 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 154.7x73.3x8.9 एमएम है।

