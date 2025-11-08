बिना सेल पूरे 57,000 रुपये सस्ता मिल रहा यह फोल्डेबल फोन, देखने में धांसू, फीचर्स भी कमाल

लॉन्च से 57,000 रुपये सस्ता

Flipkart पर फोन का Obsidian कलर वेरिएंट 1,19,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर 4,000 रुपये की छूट का लाभ लिया जा सकता है, जिससे प्रभावी कीमत 1,15,999 रुपये रह जाएगी। बता दें कि, लॉन्च के समय, इसकी कीमत 1,72,999 रुपये थी, यानी फ्लैट डिस्काउंट औ बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसे लॉन्च प्राइस से 57,000 रुपये कम में खरीदा जा सकता है।