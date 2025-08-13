इस Pixel फोन पर पूरे 53,000 रुपये की छूट, इस डील में मचाई धूम, यहां मिल रहा ऑफर

प्रोसेसर

फोन गूगल टेंसर G4 चिपसेट और Titan M2 सिक्योरिटी कोप्रोसेसर से लैस है। इसे अगस्त 2024 में आउट-ऑफ-द-बॉक्स Android 14 के साथ लॉन्च किया गया था। कंपनी ने कहा था कि फोन सात साल तक एंड्रॉयड ओएस, सिक्योरिटी और पिक्सेल ड्रॉप के लिए एलिजिबल है। OS, सुरक्षा और Pixel Drop अपडेट मिलने की उम्मीद है। फोन में 16GB रैम और 256GB स्टोरेज है।