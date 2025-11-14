इस Pixel फोन को खरीदने टूट पड़े ग्राहक, पूरे ₹30,000 का फायदा, कीमत में बड़ी गिरावट

लॉन्च के समय, फोन के 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये थी। फोन को चार कलर्स - एलो, बे, ओब्सीडियन, और पोर्सिलेन में लॉन्च किया गया था। दोनों में मॉडल में स्टैंडर्ड 8GB रैम है।
Flipkart पर 128GB स्टोरेज वेरिएंट 34,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। HDFC Bank Credit Card EMI ट्रांसजैक्शन पर पूरे 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे फोन की प्रभावी कीमत 29,999 रुपये रह जाएगी। यानी ऑफर का लाभ लेकर इसे लॉन्च प्राइस से सीधे 30,000 रुपये कम में खरीदा जा सकेगा। फोन पर 26,900 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। ऑर्डर करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके क्षेत्र में एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है या नहीं।
फोन में फ्लैट 6.1-इंच का सुपर एक्टुआ डिस्प्ले है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि यह ऐसा डिस्प्ले देने वाला पहला ए-सीरीज फोन है। इसमें OLED पैनल है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है।
फोन टेंसर G3 (टाइटन M2 सिक्योरिटी कोप्रोसेसर के साथ) आता है। फोन में कई AI फीचर्स का सपोर्ट मिलता है, जिसमें सर्किल टू सर्च, AI इमेज एडिटिंग (मैजिक एडिटर), ऑडियो मैजिक इरेजर, बेस्ट टेक और बहुत कुछ शामिल है। फोन में 8GB LPDDR5x रैम और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है।
फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 64-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी के लिए, फोन में 13-मेगापिक्सेल का कैमरा है।
फोन में 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4404 एमएएच बैटरी है। फोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी मिलता है।
फोन में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.3, एनएफसी, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें GPS नेविगेशन सिस्टम का सपोर्ट भी मिलता है। फोन में केवल एक फिजिकल सिम कार्ड और एक वर्चुअल ई-सिम के लिए जगह है।