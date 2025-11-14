इस Pixel फोन को खरीदने टूट पड़े ग्राहक, पूरे ₹30,000 का फायदा, कीमत में बड़ी गिरावट

अब इतना सस्ता मिल रहा फोन

Flipkart पर 128GB स्टोरेज वेरिएंट 34,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। HDFC Bank Credit Card EMI ट्रांसजैक्शन पर पूरे 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे फोन की प्रभावी कीमत 29,999 रुपये रह जाएगी। यानी ऑफर का लाभ लेकर इसे लॉन्च प्राइस से सीधे 30,000 रुपये कम में खरीदा जा सकेगा। फोन पर 26,900 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। ऑर्डर करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके क्षेत्र में एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है या नहीं।