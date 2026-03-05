Google Pixel 10a पर सीधे ₹6000 की छूट, पहली SALE में इतना सस्ता मिलेगा फोन, बजट में आए दाम

इतनी है Google Pixel 10a की कीमत

गूगल ने भारत में Google Pixel 10a का एक ही वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज है। इसकी कीमत 49,999 रखी गई है। ग्राहक HDFC बैंक कार्ड से खरीदी कर 3,000 रुपये के इंस्टेंट कैशबैक का लाभ ले सकते हैं। पुरानी फोन पर 3,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। दोनों ऑफर का पूरा लाभ ले लिया जाए, तो फोन की प्रभावी कीमत 43,999 रुपये रह जाएगी, यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 6,000 रुपये कम। इसे Flipkart और Google India ऑनलाइन स्टोर से बेरी, फॉग, लैवेंडर और ऑब्सीडियन कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।