Google Pixel 10 सीरीज की पहली सेल कल, ₹15000 तक सस्ते मिलेंगे फोन, देखें कीमत और खासियत
Google Pixel 10 सीरीज की पहली सेल कल, ₹15000 तक सस्ते मिलेंगे फोन, देखें कीमत और खासियत

Google Pixel 10 Sale: भारत में पिक्सेल 10 सीरीज की पहली सेल कल यानी 28 अगस्त, सुबह 10 बजे से शुरू होने जा रही है। फिलहाल Pixel 10, Pixel 10 Pro और 10 Pro XL मॉडल खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। ऑफर्स में यह 15,000 तक सस्तें मिलेंगे। इन्हें Flipkart और गूगल स्टोर से खरीदा जा सकेगा।

Arpit SoniWed, 27 Aug 2025 01:48 PM
पिक्सेल 10 की कीमत

भारत में Google Pixel 10 की कीमत एकमात्र 256GB वेरिएंट के लिए 79,999 रुपये रखी गई है। फोन पर 7,000 रुपये का बैंक ऑफर और 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। ऑफर के बाद फोन की प्रभावी कीमत 67,999 रुपये रह जाएगी। इसे इंडिगो, फ्रॉस्ट, लेमनग्रास और ऑब्सीडियन जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा।

पिक्सेल 10 प्रो की कीमत

Pixel 10 Pro की कीमत 256GB वेरिएंट के लिए 1,09,999 रुपये है। फोन पर 10,000 रुपये का बैंक ऑफर और 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। ऑफर के बाद फोन की प्रभावी कीमत 94,999 रुपये रह जाएगी। इसे जेड, मूनस्टोन, ऑब्सीडियन और पोर्सिलेन जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा।

पिक्सेल 10 प्रो XL की कीमत

Pixel 10 Pro XL की कीमत 256GB वेरिएंट के लिए 1,24,999 रुपये है। फोन पर 10,000 रुपये का बैंक ऑफर और 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। ऑफर के बाद फोन की प्रभावी कीमत 1,09,999 रुपये रह जाएगी। इसे जेड, मूनस्टोन और ऑब्सीडियन जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा।

Google Pixel 10 की खासियत

गूगल पिक्सेल 10 में 6.3 इंच का OLED सुपर एक्टुआ डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन मिलता है। फोन टेंसर G5 चिपसेट और टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप से लैस है। यह फोन Gemini को सपोर्ट करता है और मटीरियल यू एक्सप्रेसिव डिजाइन सिस्टम प्रदान करता है। पिक्सेल 10 के रियर में 48-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 5x जूम सपोर्ट वाला 10.8-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा और 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी के लिए 10.5-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। पिक्सेल 10 में 4970mAh की बैटरी दी है जो 30W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें 15W तक Qi2 वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है।

Pixel 10 Pro और Pro XL

गूगल पिक्सेल 10 प्रो में 6.3 इंच की सुपर एक्टुआ डिस्प्ले है, जबकि पिक्सेल 10 प्रो XL में 1344×2992 पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाली 6.8 इंच की बड़ी स्क्रीन है। दोनों में 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट वाले LTPO पैनल हैं और ये 3,000 निट्स की अधिकतम ब्राइटनेस प्रदान करते हैं। प्रो मॉडल टेंसर G5 चिपसेट से लैस हैं और ये 16GB रैम को सपोर्ट करते हैं।

Pro मॉडल का कैमरा और बैटरी

पिक्सेल 10 प्रो और पिक्सेल 10 प्रो XL दोनों में स्टैंडर्ड मॉडल की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम, कनेक्टिविटी, चार्जिंग, कूलिंग, बिल्ड और सेफ्टी फीचर्स हैं। प्रो वर्जन में 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर सेंसर, 48-मेगापिक्सेल का 5x टेलीफोटो कैमरा और 48-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। दोनों में 42-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। प्रो मॉडल 4870mAh बैटरी और प्रो XL मॉडल 5200mAh की बैटरी से लैस है। प्रो XL 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 25W तक वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

