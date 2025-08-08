Good news These BSNL plans become cheaper by 100 rupees now get 3300GB data and 1 month FREE internet at just 399 rupees खुशखबरी! ₹100 तक सस्ते हुए BSNL के ये Plans, अब सिर्फ ₹399 में पाएं 3300GB डेटा और 1 महीना FREE इंटरनेट
BSNL ने ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए एक धमाकेदार ऑफर लॉन्च किया है। इस ऑफर के तहत कंपनी ने 100 रुपये अपने प्लान्स को सस्ता कर दिया है। साथ ही नए ग्राहकों को पहले महीने की सेवा भी बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। ऑफर 30 सितंबर 2025 तक वैध है।

Himani GuptaFri, 8 Aug 2025 08:42 AM
BSNL Best Broadband Plan

अगर आप एक नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर बीएसएनएल के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। बीएसएनएल के अपने दो ब्रॉडबैंड प्लान्स को 100 रुपये तक सस्ता कर दिया है। इस ऑफर के तहत BSNL ने अपने पॉपुलर 449 रुपये और 499 रुपये वाले प्लान्स को क्रमशः 50 और 100 रुपये सस्ता कर दिया है। अब बीएसएनएल के खास ऑफर्स के तहत ये दोनों प्लान्स केवल 399 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

30 सितंबर तक वैलिड है ऑफर

इतना ही नहीं, नए ग्राहकों को इंस्टॉलेशन वाले महीने की ब्रॉडबैंड सेवा बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। यह ऑफर 30 सितंबर 2025 तक मान्य है और महाराष्ट्र और कर्नाटक सर्कल के ग्राहकों के लिए लागू किया गया है। BSNL FTTH (Fibre to the Home) की यह नई पेशकश खासकर उन लोगों के लिए है जो किफायती दामों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट की तलाश कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, OTT स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए यह डील किसी बंपर तोहफे से कम नहीं है।

BSNL Fibre Basic Neo 449 रुपये का प्लान हुआ 50 रुपये सस्ता

यह प्लान पहले ₹449 में आता था, लेकिन अब ₹50 की छूट के साथ सिर्फ ₹399 में मिल रहा है। इसमें ग्राहकों को 50 Mbps की स्पीड और 3300GB तक का हाई-स्पीड डेटा मिलता है। यह प्लान सामान्य ब्राउज़िंग, वीडियो कॉलिंग, सोशल मीडिया, YouTube स्ट्रीमिंग के लिए आदर्श है।

BSNL Fibre Basic 499 रुपये प्लान अब 399 रुपये में

यह प्लान पहले ₹499 में मिलता था, लेकिन अब ₹100 की सीधी छूट के साथ ₹399 में उपलब्ध है। इसमें ग्राहकों को 60 Mbps स्पीड और 3300GB तक का डेटा दिया जाता है। यह उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो 4K वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और बड़े साइज की फाइलें डाउनलोड करना पसंद करते हैं।

मिलेंगे ये अतिरिक्त बेनिफिट्स भी

BSNL ऑफर के तहत ग्राहकों को सिर्फ कीमत में छूट ही नहीं मिल रही, बल्कि इसके साथ कई अतिरिक्त बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि नए ग्राहकों को इंस्टॉलेशन के पहले महीने की सेवा बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है।

बैंक डिस्काउंटस के साथ और सस्ते में कर पाएंगे रिचार्ज

इसके अलावा, BSNL के ये फाइबर प्लान्स पूरे 3300GB डेटा के साथ आते हैं। साथ ही, कंपनी चुनिंदा बैंकों के डेबिट/क्रेडिट कार्ड्स पर डिस्काउंट या कैशबैक ऑफर भी दे सकती है, जिसका फायदा ग्राहक ले सकते हैं। अगर आपके एरिया में BSNL FTTH उपलब्ध है, तो यह ऑफर एक शानदार मौका है।

