खुशखबरी! ₹100 तक सस्ते हुए BSNL के ये Plans, अब सिर्फ ₹399 में पाएं 3300GB डेटा और 1 महीना FREE इंटरनेट

30 सितंबर तक वैलिड है ऑफर

इतना ही नहीं, नए ग्राहकों को इंस्टॉलेशन वाले महीने की ब्रॉडबैंड सेवा बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। यह ऑफर 30 सितंबर 2025 तक मान्य है और महाराष्ट्र और कर्नाटक सर्कल के ग्राहकों के लिए लागू किया गया है। BSNL FTTH (Fibre to the Home) की यह नई पेशकश खासकर उन लोगों के लिए है जो किफायती दामों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट की तलाश कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, OTT स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए यह डील किसी बंपर तोहफे से कम नहीं है।